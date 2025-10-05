Arturo Calabresi: “Queste sconfitte devono aiutarci per il futuro. Pensiamo al Verona”

Written by Antonio Tognoli• 6:12 pm• Pisa SC

BOLOGNA – Tornava da ex a Bologna il difensore nerazzurro Arturo Calabresi che dal 2018 al 2021 ha vestito la maglia rossoblù trovando anche il suo primo gol in serie A.

“La partita contro il Bologna scotta però nonostante la sconfitta cercheremo di affrontare le prossime sfide nel migliore dei modi. La partita è stata approcciata bene però dopo l’espulsione è cambiata. In pochi minuti siamo usciti dalla partita e questo non deve accadere e non ce lo possiamo permettere. Noi abbiamo ben chiaro che cosa manca. Dall’interno dobbiamo avere tanto equilibrio”.

“Approcciarsi a questa categoria non è facile e l’esperienza conta. Sconfitte di questo genere potrebbero aiutarci però. La partita di oggi però deve portarci esperienza, aspettando di affrontare la gara contro il Verona tra due settimane, che deve darci consapevolezza di poter fare bottino pieno”.

“Sono molto contento che i nostri tifosi ci abbiano incitato nonostante la sconfitta questo ci darà la carica per affrontare le gare future”.

“Mi aspettavo la crescita di questa società in cui ho avuto la fortuna di giocare e segnare il primo gol in serie A oltre a conoscere molte persone splendide. Però per me la crescita di questo club me l’aspettavo ed è normale che ci sia stata per il valore della città e delle strutture che ha“.

