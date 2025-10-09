Vicopisano celebra l’olio nuovo: torna la Festa dell’Olio Bòno

VICOPISANO – Domenica 26 ottobre torna a Vicopisano la Festa dell’Olio Bòno, seconda edizione dell’iniziativa promossa dal Circolo Arci L’Ortaccio in via Loris Baroni. Una giornata dedicata all’Olio Extra Vergine d’Oliva nuovo e alle tradizioni del territorio.
Programma:
- 10.30–12.30 – Degustazione degli oli del Monte Pisano presso il chiosco della Strada dell’Olio in Piazza Cavalca.
- 12.30 – Aperitivo con bruschette all’olio nuovo della Società Agricola Monastero S. Andrea, seguito da pranzo tematico all’Arci L’Ortaccio con piatti a base di olio EVO.
- 14.30 – Camminata tra gli Olivi, a cura dell’Associazione Dèi Camminanti: percorso di 3 km tra campagne e oliveti, con visita e degustazione al Frantoio di Rio Grifone.
- 16.45 – Spettacolo “Storie, leggende e realtà nel mondo dell’olio EVO” di Guascone Teatro, con Francesco Bianchi e Fabrizio Liberati.
- 17.30 – Presentazione del libro per l’infanzia “Due” di Margherita Guerri, con lettura e laboratorio gratuito per bambine e bambini.
Durante la giornata anche i ristoranti di Vicopisano, tra cui Aurora Taverna Toscana, proporranno piatti realizzati con gli oli appena franti delle aziende La Ciliegia e Monastero S. Andrea.
La festa si concluderà con un aperitivo finale al Circolo L’Ortaccio, naturalmente a base di bruschette e olio novo.
Prenotazioni:
Camminata: Modulo Google
Pranzo: Modulo GoogleLast modified: Ottobre 9, 2025