Vicopisano, approvato in Consiglio Comunale l’aumento della TARI 2025: +5% in media per famiglie e imprese

VICOPISANO- Il Consiglio Comunale di Vicopisano ha approvato il 27 maggio un nuovo aumento della TARI per il 2025. La delibera è passata con il solo voto contrario del gruppo di minoranza “Vicopisano del Cambiamento”. Secondo quanto evidenziato dal consigliere Palmieri, l’incremento medio supera il 5%, portando a un aumento complessivo dal 2020 pari al 32,86% per le utenze domestiche e al 40,42% per le attività di ristorazione.

La minoranza ha criticato la gestione del servizio rifiuti e l’adesione all’ATO Costa, accusato di generare costi crescenti senza miglioramenti tangibili. Tra le criticità segnalate anche lo spostamento del ritiro rifiuti al pomeriggio, ritenuto causa di disagi e degrado urbano.

Tra i pochi risultati positivi, la rimozione dei cassonetti gialli per gli abiti usati, ottenuta su proposta della consigliera Giobbi. Restano invece irrisolti i problemi legati allo stoccaggio dei mastelli nelle abitazioni e all’abbandono dei rifiuti.

La maggioranza ha difeso la delibera come un adeguamento necessario alle direttive sovracomunali. Critiche e perplessità sono arrivate anche dai cittadini, alle prese in questi giorni con il pagamento della seconda rata della tassa.

