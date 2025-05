Beach Soccer. Lenergy Pisa, cinquina la Milano nella prima partita della Poule Scudetto

Written by admin• 7:13 pm• Pisa, Sport

Apre Casapieri, tris di Hulk e gol per Simone Marinai



PISA – Buona la prima per il Lenergy Pisa BS, che vince 5-1 sulla sabbia di Alghero il debutto in Serie A Q8 2025. Prima avversaria di stagione Città di Milano BS, che tiene la gara sull’equilibrio fino allo scadere di primo periodo, quando prima Casapieri e poi Hulk portano in vantaggio la squadra nerazzurra.

Hulk lascia il segno anche in avvio di ripresa, poi è Stefano Marinai a fare poker con un gran gol. La firma di Hulk si aggiunge anche all’ultimo periodo, prima che Pintado segni la rete della bandiera per la formazione lombarda. Esordio vincente e soddisfazione dunque per mister Matteo Marrucci e il suo staff, già proiettati alla prossima sfida: sabato 31 maggio alle ore 16 secondo appuntamento di Poule Scudetto contro We Beach Catania,

con diretta YouTube sul canale della Lega Nazionale Dilettanti e radiocronaca sulle frequenze di Punto Radio.

CITTA’ DI MILANO _ LENERGY PISA BS 1-5

Città di Milano BS: Chiodi, Lourenço, Ghilarducci, Amato, Agosta, Raphael, Tinaglia, Pagani,

Cosci, Pintado, Catena, Santini. All. Cataldo.

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Fazzini, Bertacca, Hulk, Simone Marinai, Barsotti, Ott, Percia

Montani, Datinha, Casapieri, Mogavero, Stefano Marinai. All. Marrucci.

RETI: 12’pt Casapieri, 12’pt Hulk, 3’st Hulk, 5’st Stefano Marinai, 9’tt Hulk, 9’tt Pintado.

Last modified: Maggio 30, 2025