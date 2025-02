Viabilità, lavori alla Leopolda, Cultura costituzionale nelle scuole tra le mozioni, la “partita applaudita” del Consiglire Sikera (Pisa al centro)

Written by admin• 8:47 am• Pisa, Politica

PISA – Lunedì 24 Febbraio, dalle 14,30, nuova seduta del Consiglio Comunale. S’incomincia con i question time che, per questa seduta, sono 4. Il primo del consigliere Luigi Sofia (Sinistra unita per Pisa) è sulla pericolosità dell’incrocio tra Via Fiorentina, Via Malatesta, via degli Olmi e Via Calatafimini a Riglione.

Gli risponderà l’assessore alla mobilità urbana, Massimo Dringoli. Il secondo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) è su i lavori di manutenzione straordinaria alla Stazione Leopolda di piazza Guerrazzi. Gli risponderà il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa. Il terzo, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è su alcuni problemi di viabilità tra Riglione ed Oratoio.

Gli risponderà, anche qui, l’assessore alla mobilità urbana, Massimo Dringoli. Il quarto, infine, del consigliere Matteo Trapani (PD), è sul contributo per il progetto “Cultura costituzionale nelle scuole”. Gli risponderà l’assessore alle politiche educative, Riccardo Buscemi. Successivamente sarà poi la volta delle mozioni. La prima, del consigliere Francesca Auletta (Una città in Comune), è sulla difesa e sulla implementazione del reddito di cittadinanza. L’ultima mozione, la numero 74, del consigliere Emanuel Sikira (Pisa al Centro), è sull’adesione al progetto regionale ” La partita applaudita” che consiste nel chiedere ai genitori dei bambini impegnati in una partita di calcio di sostenerli solo con gli applausi e di non usare più le parole per sottolineare imprecisioni o peggio, per offendere.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa sul canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale.

