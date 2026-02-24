Viabilità: giovedì 26 febbraio via di Pratale chiusa al traffico per monitoraggio delle alberature stradali

Written by admin• 7:21 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nella giornata di giovedì 26 febbraio saranno adottati provvedimenti temporanei di viabilità in via di Pratale e nelle strade limitrofe, per consentire le operazioni di monitoraggio delle alberature stradali mediante prove strumentali. Gli interventi sono finalizzati alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e saranno eseguiti dalla ditta Euroambiente, affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico e rinnovo arboreo.

Dalle ore 9 alle ore 13 sono previsti i seguenti provvedimenti: in via di Pratale, nel tratto dalla rotatoria Lepri (davanti al bar Jolly) fino all’ingresso del parcheggio per camper sono istituiti divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati e chiusura al transito veicolare, compreso il braccetto lato abitazioni. In via Averani, nel tratto da via Riminaldi a via di Pratale, disposta chiusura al transito veicolare, con istituzione del senso unico alternato a vista, a bassa velocità e con diritto di precedenza riservato ai residenti secondo il senso di marcia normalmente istituito. In via Parini, nel tratto da via di Pratale a via Riminaldi: chiusura al transito veicolare, con istituzione del senso unico alternato a vista, a bassa velocità e con diritto di precedenza riservato ai residenti secondo il senso di marcia normalmente istituito.

Nel pomeriggio, sempre per operazioni di monitoraggio delle alberature a Porta a Lucca in via Galluppi (zona dietro lo Stadio) dalle ore 14 alle 17, nel tratto in corrispondenza dell’area a verde, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nell’area interessata dall’intervento.

