Casciana Terme Lari, un percorso di memoria tra storia, scuola e diritti umani

CASCIANA TERME LARI – Per celebrare la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo, l’Amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari ha promosso un calendario di iniziative che ha unito il ricordo della Shoah e delle Foibe a una riflessione sui diritti umani e sulla dignità della persona.

«La Memoria non è un rito, ma un impegno» ha sottolineato l’assessora alla Cultura Alessandra Dal Canto, evidenziando la volontà di «offrire alle nuove generazioni strumenti di consapevolezza critica, capaci di collegare la storia alle sfide del presente».

Il programma si è aperto con l’incontro “A te Maria. Arte e amore nel Diario di Gusen di Aldo Carpi”, ospitato al Salone delle Terme. Attraverso gli interventi di Serena Grazzini, docente dell’Università di Pisa, e Laura Geloni, presidente provinciale ANED, è emersa la forza della scrittura e dell’arte come forme di resistenza nei lager nazisti. Le letture della Compagnia teatrale La Torre hanno restituito intensità alle pagine del Diario di Gusen.

Alla scuola primaria “Sanminiatelli” di Perignano, i “Dialoghi sulla Memoria” hanno coinvolto studenti e docenti in un approfondimento sul ruolo dell’ANED nella trasmissione della memoria della deportazione e della lotta al nazifascismo.

Al Castello dei Vicari di Lari si è poi svolto un appuntamento dedicato al ricordo delle vittime delle Foibe, con la partecipazione da remoto di Francesca Carpenetti, vicepresidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, e della scrittrice Gigliola Alvisi.

A chiudere il percorso sarà l’evento del 26 febbraio al Teatro Verdi di Casciana Terme, dove gli studenti delle classi terze presenteranno “L’Eco della dignità. Voci e storie oltre il rumore della guerra”: un racconto corale che intreccia memoria storica e conflitti contemporanei. All’incontro parteciperà Vincenzo Zarone, presidente del Comitato UNICEF di Pisa, che dialogherà con i ragazzi sulle emergenze umanitarie attuali.

Un’iniziativa che conferma come memoria e ricordo possano tradursi in educazione civica attiva, affidando ai più giovani il compito di custodire e rinnovare i valori della democrazia e della pace.

