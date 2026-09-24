Via Maccatella, Vouk difende il campo polivalente: «Recuperare l’area significa restituirla al quartiere»

Written by Redazione• 5:46 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere comunale – Pisa al centro (vicecapogruppo), Lorenzo Vouk.

«Ascoltare i residenti è importante, ma eliminare completamente il campo polivalente, per noi, è troppo». Il consigliere comunale e vicecapogruppo di Pisa al Centro, Vouk, interviene nel dibattito sul progetto di riqualificazione di via Maccatella, difendendo la scelta di realizzare uno spazio sportivo nell’area.

Secondo Vouk, il progetto non si limita al campo 30×15, ma comprende un’area verde, la salvaguardia del canale ecologico e interventi per la mobilità dolce. Il consigliere ricorda inoltre che, dopo il confronto con i residenti, è stata prevista la rimozione delle tribune per rendere l’intervento meno invasivo.

«Prima avevamo un’area degradata, utilizzata anche come discarica e con problemi di ristagno dell’acqua. Oggi abbiamo l’opportunità di recuperarla, renderla usufruibile dalla cittadinanza e intervenire anche sugli aspetti idrologici», afferma Vouk, secondo il quale la canalizzazione e le opere fognarie previste potranno contribuire a risolvere alcune criticità della zona.

Il vicecapogruppo richiama l’esperienza dello spazio sportivo di via Bargagna e sottolinea il ruolo dei campi come luoghi di incontro per i giovani e le famiglie. Respinge inoltre l’accusa di cementificazione rivolta alla maggioranza: «La tutela del verde non può significare lasciare le aree nel degrado. Il verde va tutelato, curato e reso fruibile. Una città più verde può e deve essere anche una città più vissuta».

Last modified: Settembre 25, 2026