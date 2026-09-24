Aggressione nello Spdc del Santa Chiara, Petrucci annuncia un’interrogazione regionale

Written by Redazione• 5:22 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano, Diego Petrucci.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano, Diego Petrucci, annuncia un’interrogazione dopo l’aggressione ai sanitari nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Secondo quanto riferisce, un uomo avrebbe lanciato oggetti contro il personale, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Petrucci identifica l’uomo in Mourad Talbi, prosciolto per incapacità di intendere e di volere nel procedimento per l’uccisione di Halim Hamza, avvenuta a Pisa nel 2022. Il consigliere chiede di chiarire perché si trovasse nel reparto ospedaliero, richiamando la misura di sicurezza disposta nei suoi confronti da eseguire in una Rems.

«Il personale sanitario non può svolgere il ruolo di guardia carceraria né lavorare costantemente con il terrore che possa succedere qualcosa alla propria incolumità», afferma Petrucci, esprimendo solidarietà agli operatori. Con l’interrogazione intende chiedere alla Giunta regionale chiarimenti sull’accaduto e sulle ragioni del ricovero. Annuncia inoltre che coinvolgerà i parlamentari toscani per approfondire la vicenda a livello nazionale.

Per Petrucci, l’episodio riporta al centro anche la disponibilità di posti nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza: «Non sono sufficienti 50 posti in tutta la Toscana».

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Last modified: Settembre 25, 2026