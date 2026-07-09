Via Gioberti, proseguono i lavori di asfaltatura: venerdì modifiche a viabilità e sosta

Written by Redazione• 5:31 pm• Pisa, Attualità

PISA- Proseguono i lavori di asfaltatura in via Gioberti. Per consentire lo svolgimento dell’intervento, un’ordinanza della Polizia Municipale stabilisce per la giornata di venerdì 10 luglio, dalle 8 alle 19, alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nella zona.

Nel tratto di via Gioberti compreso tra via Garibaldi e via Landi saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati e la chiusura al transito veicolare, con eccezione dei mezzi impegnati nei lavori. Sarà inoltre soppressa temporaneamente la pista ciclabile.

Nel tratto di via Gioberti compreso tra via Luschi e via Landi sarà disposta la chiusura al transito veicolare, con senso unico alternato a vista consentito soltanto ai residenti, compresi quelli di via del Bastione, ai veicoli diretti alle attività economiche, ai mezzi dell’igiene del territorio e ai mezzi di soccorso e polizia. Il transito dovrà avvenire a bassa velocità e con tutte le cautele necessarie.

In via Cisanello, nel tratto compreso tra via Luschi e via Falconcini-via Baldacci, sarà invertito il senso di marcia e verrà istituito lo stop all’intersezione tra via Cisanello, via Baldacci e via Falconcini.

In via Luschi, all’intersezione con via Gioberti, sarà previsto l’obbligo di svolta a sinistra per i soli veicoli dei residenti di via Gioberti fino all’intersezione con via Landi, compresi quelli di via del Bastione, oltre ai mezzi diretti alle attività economiche, ai servizi di igiene del territorio e ai veicoli di soccorso e polizia.

In via Landi, nel tratto da via Betti a via Gioberti, sarà istituita la chiusura al transito veicolare, con senso unico alternato a vista consentito ai soli residenti, ai mezzi dell’igiene del territorio e ai veicoli di soccorso e polizia.

Previsti provvedimenti anche in via Falconcini, all’intersezione con via Landi, dove sarà istituito l’obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra, con esclusione dei residenti di via Landi fino all’intersezione con via Gioberti. Sarà inoltre installata la segnaletica di strada a fondo chiuso.

In via Betti, all’intersezione con via Landi, sarà infine istituito l’obbligo di svolta a sinistra, eccetto per i veicoli dei residenti di via Landi, ai quali sarà consentito il transito fino all’intersezione con via Gioberti. Anche in questo caso sarà collocata la segnaletica di strada a fondo chiuso.

Last modified: Luglio 10, 2026