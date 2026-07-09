Marina di Pisa, nuova passerella alla spiaggia di piazza Sardegna: accesso facilitato fino al mare

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MARINA DI PISA- Installata questa mattina, giovedì 9 luglio, la nuova passerella alla spiaggia di piazza Sardegna, a Marina di Pisa, per consentire alle persone con disabilità e a chi ha difficoltà motorie di raggiungere più agevolmente la riva del mare.

Oltre alla rampa per scendere al livello della spiaggia, già presente negli anni scorsi, adesso sarà possibile arrivare fino al mare attraverso un percorso più sicuro e accessibile.

«Un passo avanti per l’accessibilità del mare a Marina di Pisa – commenta l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini –. Da questa mattina la spiaggia accessibile di piazza Sardegna è dotata di una nuova passerella che consentirà alle persone con disabilità e a chi ha difficoltà motorie di raggiungere il mare in modo più agevole e sicuro».

L’intervento, sottolinea l’assessore, rappresenta un ulteriore passo sul fronte dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, migliorando la fruibilità del litorale per cittadini e visitatori.

«La passerella – aggiunge Mancini – faciliterà gli spostamenti di persone in carrozzina, anziani e famiglie con passeggini, rendendo la spiaggia più accogliente e accessibile».

«L’iniziativa – conclude – conferma l’impegno verso un turismo sempre più inclusivo, garantendo il diritto di vivere il mare senza ostacoli e offrendo a tutti la possibilità di godere delle bellezze del territorio in condizioni di pari opportunità».

Last modified: Luglio 9, 2026