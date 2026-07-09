“I Suoni di Sillene”, otto concerti tra opera, tango, jazz e colonne sonore nelle Terre delle Acque

Written by Redazione• 1:23 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Otto appuntamenti, linguaggi musicali differenti e alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio trasformati in palcoscenici diffusi. Dall’11 luglio all’11 agosto prende vita “I Suoni di Sillene”, il festival itinerante nelle Terre delle Acque organizzato dall’Istituzione Sinfonica Italia Classica, con la direzione artistica del maestro Paolo Ponziano Ciardi.

Il progetto, realizzato con il contributo della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, coinvolge, insieme a Casciana Terme Lari, anche i Comuni di Fauglia, Chianciano Terme e Telese Terme, costruendo una rete culturale tra territori storicamente legati all’acqua, alla musica e all’accoglienza.

La rassegna propone un itinerario che attraversa l’opera, il tango, il grande repertorio pianistico, la musica barocca, il jazz e le colonne sonore, portando artisti e orchestre in castelli, piazze, teatri e luoghi simbolo della vita delle comunità.

Il primo appuntamento è in programma sabato 11 luglio alle 21.15, al Castello dei Vicari di Lari, con “Vi racconto Cavalleria Rusticana”. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico dentro una delle opere più amate del repertorio italiano attraverso la musica dell’Orchestra M. De Bernart del Teatro Goldoni di Livorno, diretta da Stefano Cencetti, e la voce narrante di Paolo Noseda. Sul palco anche i solisti Noemi Umani, Alexander Thorsteirsson, Loredana Ferrante, Diana Turtoi e Carlo Morini.

Il programma proseguirà domenica 12 luglio alle 21.15, in piazza Garibaldi a Casciana Terme, con il recital “Cantango – Opera e Tango”, omaggio a Gardel, Schipa e Piazzolla. Protagonista della serata sarà il tenore Fabio Armiliato, affiancato al pianoforte da Fabrizio Mocata, al bandoneon da Pablo Yamil, alla chitarra da Leo Andersen e al contrabbasso da Camilla Badessi. A completare lo spettacolo saranno Giulia Perelli, i ballerini Erika Ducceschi e Domenico Troiano e la partecipazione straordinaria di Giovanna.

Il terzo appuntamento si terrà mercoledì 15 luglio alle 21.15, al Teatro Verdi di Casciana Terme, con il recital “Chopin e dintorni” del pianista Antonio Di Cristofano, una serata dedicata alla grande musica per pianoforte.

La rassegna tornerà al Castello dei Vicari di Lari giovedì 24 luglio alle 21.15 con “Urlando l’Orlando”, spettacolo interpretato da Marco Muzzati, che ne cura anche percussioni, regia e adattamento. Ad accompagnarlo saranno le trombe barocche de I Fiati Gloriosi, con Michele Santi come tromba solista e responsabile della concertazione.

Il festival farà poi tappa a Fauglia martedì 29 luglio alle 21.15, in piazza San Lorenzo, con il concerto dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, diretta da Roberto Gianola.

Il calendario proseguirà mercoledì 5 agosto alle 21.15, in piazza Garibaldi a Casciana Terme, con The Four Italian Tenors, accompagnati al pianoforte da Fabrizio Mocata, per una serata dedicata alla tradizione vocale italiana.

Particolarmente suggestivo sarà l’appuntamento di domenica 9 agosto alle 21.15, allo Chalet delle Terme di Casciana Terme, con “Star Wars: suite per la notte delle stelle”. L’Orchestra M. De Bernart del Teatro Goldoni di Livorno, diretta dal maestro Paolo Ponziano Ciardi, condurrà il pubblico in un viaggio musicale tra le celebri atmosfere cinematografiche della saga.

A chiudere il programma sarà il concerto jazz di martedì 11 agosto alle 21.15, in piazza Matteotti a Lari, con il Francesco Zampini Quartet e la partecipazione di Roberto Gatto, tra i più autorevoli interpreti del jazz italiano.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Liveticket e potranno essere acquistati anche la sera degli spettacoli. Sono previste riduzioni per over 65 e under 23. Per informazioni è possibile consultare il sito dell’Istituzione Sinfonica Italia Classica oppure contattare il numero 344 0599683. È inoltre disponibile l’Ufficio Turistico di Casciana Terme al numero 0587 646258.

Last modified: Luglio 9, 2026