“Un fiume di libri in Piazza Cavallotti”, doppio appuntamento tra ricerca e memoria

Written by Redazione• 10:59 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Venerdì 10 luglio doppio appuntamento con “Un fiume di libri in Piazza Cavallotti”, la rassegna dedicata all’editoria indipendente organizzata dalla Libreria Erasmus in collaborazione con Carmignani Editrice.

Alle 18.45 sarà presentato “CNR PISA”, volume bilingue, in italiano e inglese, curato da Domenico Laforenza e realizzato in collaborazione con Forti Holding.

Il libro celebra i 25 anni dell’Area della Ricerca del CNR di Pisa, la più grande tra le aree territoriali dell’ente, raccontando come i tredici istituti che la compongono abbiano saputo superare i confini delle singole strutture per dare vita, nel tempo, a una comunità scientifica multidisciplinare.

Attraverso racconti, testimonianze, immagini e progetti di frontiera, “CNR PISA” accompagna il lettore alla scoperta di uno dei principali poli scientifici italiani, mostrando come la ricerca nasca dall’incontro tra persone, idee e collaborazione. Il volume, impreziosito dalle fotografie di Irene Taddei, racconta non soltanto la storia di un’istituzione, ma anche il modo in cui la conoscenza contribuisce ogni giorno a immaginare e costruire il futuro.

Alle 21.15 sarà invece presentato “Il partigiano della Nevilio Casarosa” di Alberto Martini, pubblicato da Felici Editore. L’autore dialogherà con Daniele Luti, critico letterario, e Adriana Nannicini, presidente della sezione pisana dell’ANPI.

Ambientato tra Pisa e i Monti Pisani durante la Seconda guerra mondiale, il romanzo racconta il percorso umano di un giovane destinato a scegliere la Resistenza, restituendo con rigore storico e partecipazione narrativa una delle pagine più significative della storia locale e nazionale.

La serata sarà quindi un’occasione per intrecciare ricerca, memoria e racconto, valorizzando il ruolo dei libri come strumenti per conoscere il presente, comprendere il passato e immaginare il futuro.

L’ingresso è libero.

Last modified: Luglio 9, 2026