Bilancio, Petrucci e La Porta (FDI): “Grazie al lavoro di Fratelli D’Italia, dalla Regione 200mila euro per la rinascita di Piazza Panattoni a Santa Croce Sull’Arno”

Written by Redazione• 11:02 am• Santa Croce sull'Arno, Pisa, Politica

SANTA CROCE SULL’ARNO- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia.

“Piazza Panattoni a Staffoli, dalla Regione 200mila euro per la riqualificazione“

Un contributo straordinario da 200mila euro della Regione Toscana per la riqualificazione di piazza Panattoni a Staffoli, frazione di Santa Croce sull’Arno. Lo annunciano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci e la capogruppo FdI in Consiglio regionale Chiara La Porta.

Le risorse sono state inserite nella seconda variazione del bilancio regionale e saranno destinate al progetto di ristrutturazione dell’area, il cui quadro economico complessivo è stimato in 450mila euro. Il Comune di Santa Croce sull’Arno cofinanzierà l’intervento, mentre la quota rimanente sarà coperta dal contributo regionale previsto per il 2027.

«Piazza Panattoni a Staffoli non è solo uno spazio fisico – dichiarano Petrucci e La Porta – ma il vero e proprio cuore pulsante della frazione di Santa Croce sull’Arno. Un luogo dove si incrociano la vita sociale, la comunità parrocchiale e l’economia locale con il mercato settimanale».

Secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia, lo stato della piazza richiedeva da tempo un intervento. «Vederla da tempo in uno stato di grave degrado, con una pavimentazione vecchia di trent’anni e pericolosa per i pedoni, era un’ingiustizia a cui era doveroso porre rimedio. Per questo, grazie al lavoro di Fratelli d’Italia, abbiamo proposto e ottenuto lo stanziamento di 200mila euro nella seconda variazione del bilancio regionale, che permetterà finalmente la totale ristrutturazione dell’area».

Petrucci e La Porta parlano di «perfetta sinergia tra la Regione e il territorio», sottolineando l’attenzione alle esigenze delle frazioni e dei cittadini.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno. «Per la nostra amministrazione la riqualificazione delle frazioni è una priorità assoluta – dichiarano il sindaco Roberto Giannoni, la vicesindaca Sonia Boldrini, l’assessore Matteo Pieracci e la consigliera comunale Simona Pratesi –. Ringraziamo il consigliere Petrucci e Fratelli d’Italia per aver intercettato questa necessità e aver portato a Firenze la voce di Staffoli».

«Con questo finanziamento regionale – aggiungono – unito allo sforzo del nostro Comune, restituiamo ai cittadini una piazza moderna, sicura e accessibile, sanando una ferita che durava da troppi anni e rilanciando il commercio e la socialità della frazione».

Last modified: Luglio 9, 2026