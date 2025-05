Via di Corte a Cascina – Rollo: “La Provincia copre le inefficienze del Comune? Si chiarisca la competenza e si rispettino le norme” 

Written by admin• 12:47 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo, Valori e Impegno Civico.

“È positivo che il Presidente della Provincia di Pisa annunci l’asfaltatura del tratto urbano di via di Corte (SP31), visto che l’ultimo intervento risale al 2017 grazie alla precedente amministrazione comunale. Tuttavia, lascia perplessi che ad agire sia la Provincia, quando quel tratto – secondo normativa e documenti – è di competenza comunale.” Così Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico, che ricorda come il Codice della Strada (art. 2, comma 7) e il Regolamento attuativo (D.P.R. 495/1992) assegnino ai Comuni la gestione dei tratti urbani, specie in città sopra i 10.000 abitanti come Cascina. “A rafforzare ciò – aggiunge – esiste un verbale di consegna del 16 dicembre 2008, con cui la Provincia ha formalmente trasferito al Comune l’intero tratto urbano. Atto mai revocato e ancora valido. Se l’intervento della Provincia serve a coprire l’inerzia del Comune – prosegue Rollo – c’è da chiedersi se si tratti di un favore politico tra enti guidati dallo stesso partito. Ma c’è di più: è lo stesso Comune che ha lasciato chiuso il ponte di via Ciro Menotti per oltre due anni dicendo di non conoscerne il proprietario, salvo poi intervenire comunque, senza chiarirne la titolarità. Curioso che allora il problema delle competenze si fosse posto, stavolta invece no.” Rollo conclude sollevando dubbi anche sull’operato della Provincia: “I dirigenti, solitamente attenti a ogni dettaglio, stavolta sembrano ignorare che la strada fu asfaltata con fondi comunali già nel 2017. E allora ci domandiamo: se via di Corte è tornata provinciale, possiamo aspettarci che anche via Nazario Sauro venga sistemata con risorse della Provincia?”

Valori e Impegno Civico chiede chiarimenti formali al Comune e alla Provincia e sollecita l’intervento degli organi di controllo per verificare la legittimità dell’operazione.

Last modified: Maggio 21, 2025