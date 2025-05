Agraria Le Lenze: tra radici profonde e fiori per il futuro

Written by admin• 5:24 pm• Redazionale aziende

Intervistatrice: Come è nata Agraria Le Lenze e qual è la vostra missione principale?

Mina Pizzi: Agraria Le Lenze nasce 36 anni fa, inizialmente vendevamo solo semi e mangimi. Poi, con il tempo, ci siamo ampliati e negli ultimi anni ci siamo specializzati nel settore dei fiori e degli eventi, soprattutto i matrimoni. Oggi questa è la parte centrale della nostra attività.

Intervistatrice: Quali sono i prodotti e i servizi più richiesti dai vostri clienti?

Mina Pizzi: Al momento seguo principalmente i matrimoni. La stagione si apre ad aprile e si conclude verso ottobre e in quel periodo lavoriamo davvero tanto per realizzare allestimenti floreali personalizzati e curati nei minimi dettagli. Tutto l’anno allestiamo qualsiasi evento ci venga richiesto.

Intervistatrice: Qual è il vostro valore aggiunto?

Mina Pizzi: Il nostro valore aggiunto è il rapporto stretto con i clienti. Per noi è fondamentale seguire le persone passo dopo passo, creare un contatto umano, offrire consigli, informare. Sono tutte cose che la grande distribuzione non può offrire e che invece da noi sono alla base del servizio.

Intervistatrice: Cosa vi distingue dalle altre realtà del settore?

Mina Pizzi: Ci distingue un servizio completo, soprattutto per quanto riguarda gli eventi. Facciamo sopralluoghi prima dell’evento, arriviamo presto il giorno stesso e seguiamo tutte le fasi, senza lasciare nulla al caso. È un lavoro importante.

Intervistatrice: Avete rapporti consolidati con altre aziende?

Mina Pizzi: Sì, collaboriamo spesso con altre realtà, specialmente con catering e location per matrimoni o eventi. Il lavoro in rete è fondamentale per garantire un servizio impeccabile con le aspettative dei clienti.

Intervistatrice: Organizzate eventi o iniziative per sensibilizzare sul mondo agricolo?

Mina Pizzi: Abbiamo organizzato in passato alcuni workshop privati per insegnare composizioni floreali. Sono esperienze che ci piacciono molto perché permettono alle persone di avvicinarsi alla bellezza della manualità e del lavoro con i fiori.

Intervistatrice: Quali sono oggi le principali sfide per un negozio come il vostro?

Mina Pizzi: La sfida più grande è sopravvivere in un mondo che mette continuamente alla prova le piccole realtà locali. I prezzi, la concorrenza, il modo di vendere tutto è cambiato, soprattutto dopo il Covid. Anche il rapporto con clienti si è trasformato.

Intervistatrice: Che ruolo gioca il digitale nella vostra attività, essendo così legati alla terra?

Mina Pizzi: In realtà usiamo molto i social e i portali per matrimoni. Ci hanno contattato clienti da tutto il mondo proprio attraverso Instagram o Facebook. Sono strumenti indispensabili oggi, anche per chi come noi ha radici ben piantate nella terra.

Intervistatrice: Dove possiamo trovarvi, sia offline che online?

Mina Pizzi: Dal vivo siamo in Via delle Lenze, 75 a Pisa, su Facebook come Agraria Le Lenze e su Instagram come @minapizzi.

