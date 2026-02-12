Pisa contro Calcinaia, 100.000 vs 13.000…

Pisa (giovedì, 12 febbraio 2026) — Fra il 13 ed il 18 febbraio si disputeranno tutti gli incontri dei team pisani.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide in programma:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
V giornata di ritorno
|15/2, 18
|Etrusca San Miniato
|U.S. Empolese
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
V giornata di ritorno
|15/2, 18
|CUS Pisa
|Basket Calcinaia
|15/2, 18
|Castelfranco Frogs
|JP Bellaria
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
IV giornata di ritorno
|13/2, 21
|La Crocetta San Miniato
|Pallacanestro Valdera
|14/2, 21
|Pontremoli Basket
|Pallacanestro San Miniato
|15/2, 18
|Basket 2002 Versilia
|Bellaria Cappuccini
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
IV giornata di ritorno
|13/2, 21:30
|Basket Ponsacco
|Team90 Grosseto
|14/2, 18:30
|GMV Ghezzano
|Piombino BC
|14/2, 21
|Etrusca San Miniato sq.B
|Sport IES Pisa
|15/2, 18:15
|Libertas Liburnia
|Dream Basket Pisa
|15/2, 18:30
|Basket Volterra
|Dinamo Rosignano
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
VII giornata di ritorno
|14/2, 21:15
|Don Bosco Livorno sq.B
|Basket Pomarance
|17/2, 21:30
|PNC Livorno sq.B
|GMV Ghezzano sq.B
|riposa
|CUS Pisa sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
VII giornata di ritorno
|13/2, 21
|Basket Calcinaia sq.B
|Vicopisano Basket 2011
|14/2, 21
|Castelfranco Frogs sq.B
|Pallacanestro Valdera
|18/2, 21:30
|CMB Pietrasanta B
|Isotopi Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Febbraio 12, 2026