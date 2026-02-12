Written by Febbraio 12, 2026 10:54 am Pisa, Sport, Sport Home page

Pisa contro Calcinaia, 100.000 vs 13.000…

Pisa (giovedì, 12 febbraio 2026) — Fra il 13 ed il 18 febbraio si disputeranno tutti gli incontri dei team pisani.

di Leonardo Miraglia

Queste le sfide in programma:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

V giornata di ritorno

15/2, 18Etrusca San MiniatoU.S. Empolese

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

V giornata di ritorno

15/2, 18CUS PisaBasket Calcinaia
15/2, 18Castelfranco FrogsJP Bellaria

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

IV giornata di ritorno

13/2, 21La Crocetta San MiniatoPallacanestro Valdera
14/2, 21Pontremoli BasketPallacanestro San Miniato
15/2, 18Basket 2002 VersiliaBellaria Cappuccini

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

IV giornata di ritorno

13/2, 21:30Basket PonsaccoTeam90 Grosseto
14/2, 18:30GMV GhezzanoPiombino BC
14/2, 21Etrusca San Miniato sq.BSport IES Pisa
15/2, 18:15Libertas LiburniaDream Basket Pisa
15/2, 18:30Basket VolterraDinamo Rosignano

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VII giornata di ritorno

14/2, 21:15Don Bosco Livorno sq.BBasket Pomarance
17/2, 21:30PNC Livorno sq.BGMV Ghezzano sq.B
riposaCUS Pisa sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VII giornata di ritorno

13/2, 21Basket Calcinaia sq.BVicopisano Basket 2011
14/2, 21Castelfranco Frogs sq.BPallacanestro Valdera
18/2, 21:30CMB Pietrasanta BIsotopi Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

