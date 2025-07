Verso le Regionali 2025: il PD pisano avvia un percorso di ascolto e confronto nei territori

Written by admin• 9:22 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Partito Democratico – Federazione di Pisa sulle Assemblee di zona “In circolo – la provincia al centro.”

In vista delle elezioni regionali del 2025, la Segreteria provinciale del Partito Democratico – Federazione di Pisa – ha avviato un percorso di ascolto e confronto esteso su tutto il territorio, coinvolgendo sindaci, rappresentanti delle categorie economiche e sociali, e le strutture del Partito. Dopo l’iniziativa “Venerdì in Comune – la provincia al centro”, dedicata al dialogo con i sindaci sulle principali sfide dei Comuni della provincia, il percorso è proseguito con la campagna “Toscana 2030 – la provincia al centro”: una serie di incontri, visite e momenti di confronto con realtà economiche, sociali e associative locali.

Accanto a queste attività, sono state convocate anche le Assemblee di zona con i segretari di Circolo e delle Unioni comunali. «Questa tornata elettorale sarà un passaggio cruciale per il Partito Democratico e per l’intero centrosinistra toscano – afferma il segretario provinciale Oreste Sabatino – Sarà importante valorizzare quanto fatto dalla Regione in questi ultimi cinque anni, segnati da sfide straordinarie come la pandemia, le crisi internazionali e l’aumento dei costi. Allo stesso tempo, vogliamo proporre una visione forte per il futuro, guardando al 2030 come orizzonte strategico in linea con gli obiettivi europei: sostenibilità, innovazione, coesione sociale, centralità dei territori».

Le Assemblee di zona avranno quindi il compito di raccogliere idee, contributi e proposte per costruire una campagna che parli di risultati, ma soprattutto di futuro. I primi tre appuntamenti già in calendario sono: lunedì 30 giugno a San Miniato per l’Assemblea del Valdarno, martedì 1 luglio a Volterra per quella della Val di Cecina, e lunedì 7 luglio a Pontedera per la Valdera.

