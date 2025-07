Pisa: Ziello (Lega), interrogazione per poliziotti indagati incredibilmente per aver fatto il proprio dovere

Written by admin• 10:22 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Edoardo Ziello (LEGA).

«È sconcertante che, nonostante le immagini mostrino chiaramente l’aggressione da parte di alcuni manifestanti, siano proprio gli agenti di Polizia a finire sotto inchiesta da parte della Procura di Pisa. I fatti del 23 febbraio scorso, durante una manifestazione pro-Palestina promossa da Usb e Cambiare Rotta, sono ben noti: il corteo non autorizzato ha tentato di raggiungere piazza dei Cavalieri ed è stato fermato dalla Polizia in assetto antisommossa, con momenti di tensione e scontri. Anche se risultano indagati alcuni esponenti di Cambiare Rotta, questo non basta. La Lega esprime piena solidarietà alle Forze dell’Ordine, sottolineando la necessità di garantire tutele legali adeguate agli agenti che operano nell’ambito del loro dovere. Va rivisto il meccanismo automatico che prevede l’iscrizione nel registro degli indagati per chi è coinvolto in interventi di ordine pubblico, anche in situazioni di pericolo. Per i manifestanti violenti non devono esserci ambiguità: va applicato il daspo. Quanto ai fatti di Pisa, continueremo a seguire la vicenda con determinazione, fino in fondo».

