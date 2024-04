Verso la 24esima edizione de “I Pisani più Schietti”

Scritto da admin• 12:36 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prosegue il percorso di avvicinamento a “I Pisani Più Schietti”, la manifestazione organizzata dalla Fisar delegazione di Pisa, giunta alla sua 24ª edizione, unica nel suo genere nel territorio.



Martedì 23 aprile, sarà la volta dell’ultima delle 3 Masterclass aperte al pubblico, pensate come preparazione per l’evento principale. Il terzo appuntamento, dal titolo “La Grande Famiglia dei Trebbiani”, si concentrerà sul vitigno più sottovalutato d’Italia e del mondo, nonché su una vasta famiglia di vitigni genericamente trascurati: i Trebbiani.

Un’iniziativa affascinante che offre a un gruppo ristretto di partecipanti l’opportunità di esplorare le attuali evoluzioni di questo vitigno, spesso associato a vini di facile bevuta ma recentemente rivalutato e riscoperto per le sue espressioni nascoste.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di assaggiare vini selezionati dalla provincia pisana, tra cui Montemagno 2022 di Fattoria San Vito di Calci, Albus 2023 di Az. Agr. Gimonda di Terricciola, Vea 2020 di Beconcini Wines di San Miniato, Gelseta 2020 di Fattoria San Vito di Calci, Daphné 2021 di Cosimo Maria Masini di San Miniato e Tribiana 2019 di Pieve de’ Pitti di Terricciola.

L’evento si terrà presso il Ristorante Poldino, nel suggestivo Parco di San Rossore, martedì 23 aprile alle ore 20:45, offrendo un’atmosfera perfetta per una degustazione immersiva.

Tornando a “I Pisani Più Schietti”, durante la manifestazione, i partecipanti potranno gustare una varietà di vini pregiati provenienti dalle cantine della provincia, esplorando così la cultura e la storia di Pisa attraverso i sapori locali. Un’esperienza unica che permette loro di immergersi nell’atmosfera autentica di Pisa e di apprezzare le sue autentiche delizie.

L’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini ha dichiarato: “La conoscenza dell’identità di un Territorio passa attraverso la condivisione di esperienze, così che questa Rassegna, dedicata al Vino – che anche il grande poeta francese Charles Beaudelaire riconosceva avesse un’anima – rappresenta un momento importante per celebrare quelli che sono i luoghi, la cultura, la Storia ed i sapori autentici della nostra città e della Provincia, così che l’Enoturismo, che è una parte importante ed un riferimento fondamentale della nostra offerta turistica, trova pieno riconoscimento circa il valore e la portata proprio grazie alla FISAR ed a questa iniziativa giunta oramai alla sua 24esima edizione“.

Salvatore Pulvirenti, delegato Fisar di Pisa, anticipa: “Questa sarà la ventiquattresima edizione e si svolgerà negli suggestivi locali degli Arsenali Repubblicani, domenica 5 maggio dalle 11 alle 19. Ogni anno la manifestazione cresce in sicurezza e consapevolezza tra i produttori, che partecipano con maggiore convinzione, certi di far parte di un momento di incontro atteso dagli esperti del settore e dai cittadini. “I Pisani Più Schietti” è molto più di un semplice evento enogastronomico: è un’occasione per immergersi nella cultura locale, incontrare appassionati e produttori, e scoprire il fascino di Pisa attraverso il cibo e il vino.”

Last modified: Aprile 22, 2024