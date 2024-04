Elena Meini (Lega): “Carichi di lavoro troppo gravosi per i dipendenti del settore handling dell’aeroporto”

Scritto da admin• 11:55 am• Pisa, Politica

Elena Meini (Lega): “La società macina utili ma dimentica le normali esigenze dei lavoratori.l”

PISA – “Il Sindacato di base Cub segnala, per l’ennesima volta, diverse problematiche legate ad eccessivi carichi di lavoro per i dipendenti del settore handling dell’aeroporto di Pisa”, afferma Elena Meini Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.



“Una situazione che sta diventando sempre più insostenibile e che parrebbe vedere Toscana Aeroporti colpevolmente sorda ad ogni appello tendente a venire incontro alle esigenze di chi è impegnato nello scalo aeroportuale pisano-prosegue il Consigliere.” “Siamo lieti che l’azienda annunci aumenti di passeggeri e conseguentemente di fatturato, ma ci sembra importante che almeno parte di questi utili potrebbero essere utilizzati per rendere meno pesante la quotidiana attività lavorativa-precisa l’esponente leghista.” “Ci appelliamo, infine, anche alla cooperativa di riferimento, che ci auguriamo possa essere maggiormente attenta alle naturali rivendicazioni del personale gestito-conclude la rappresentante della Lega.”

Last modified: Aprile 22, 2024