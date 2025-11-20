Venerdì 28 novembre sciopero di 24 ore dei bus : il comunicato di Autolinee Toscane

PISA – Autolinee toscane informa che è stato proclamato sciopero generale nazionale di tutti settori pubblici e privati per il giorno 28 novembre 2025 indetto da CUB – Confederazione Unitaria di Base e da USB – Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, al quale hanno aderito CUB Trasporti, COBAS del Lavoro Privato e USB Lavoro Privato.
L’adesione allo sciopero nazionale indetto è di 24 ore.
Le rivendicazioni riguardano:
PER:
- Politica estera e pace: Riconoscimento dello Stato di Palestina, diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, condanna di ogni forma di genocidio, ritiro delle forze militari dai territori, fine del blocco su Gaza e libera circolazione di persone e merci.
- Spese e investimenti: Stop alle spese militari e all’invio di armi; investimenti prioritari in istruzione, sanità pubblica, trasporti, welfare e salario garantito, incluso il Reddito di cittadinanza.
- Salari e lavoro: Salario minimo di almeno 12 €/h, base minima di 2.000 €, con adeguamento automatico all’inflazione; lavoro stabile e sicuro, riduzione dell’orario a parità di salario e contrasto a ogni forma di precarietà.
- Pensioni: Aumento delle pensioni minime a livelli dignitosi, revisione del sistema previdenziale e ritorno a 62 anni per l’età pensionabile.
- Ruolo dello Stato nell’economia: Rafforzamento del ruolo pubblico nella programmazione industriale (nuova IRI) e nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione.
- Istruzione e sanità: Sanità universale, scuola e università pubbliche e gratuite, libere da logiche belliche.
- Diritto all’abitare: Piano di edilizia residenziale pubblica e riuso del patrimonio pubblico inutilizzato.
- Energia: Politica energetica sostenibile basata su fonti rinnovabili, senza nucleare né rigassificatori.
- Diritti dei lavoratori: Nuovo modello di rappresentanza dal basso, rafforzamento della contrattazione e tutela del diritto di sciopero, abolizione della legge 146/90 e del sistema di appalti/subappalti che aumentano precarietà e riducono la sicurezza sul lavoro.
- Obiezione di coscienza: Riconoscimento dell’obiezione di coscienza nella filiera diretta e indiretta di produzione e trasporto di armi.
CONTRO:
- Complicità nella crisi internazionale: La complicità del Governo italiano e dell’UE nel genocidio del popolo palestinese.
- Economia di guerra: La guerra come vera sciagura umana e sociale per i popoli e i lavoratori, con conseguenze gravi sull’economia e sul tessuto sociale.
- Legge di Bilancio 2026: Una legge che saccheggia il futuro delle masse popolari e dei lavoratori, con previsione di aumento delle spese militari fino a 22 miliardi di euro nei prossimi tre anni.
- Privatizzazioni e appalti: Privatizzazioni e sistema di appalti/subappalti che danneggiano gli interessi collettivi a vantaggio di imprese e speculatori.
- Finanziaria di guerra e piano RE-Arm EU: Destinazione di risorse pubbliche a scopi militari, distogliendole da salari e servizi essenziali.
- Inazione e mancanza di sanzioni: Indisponibilità dell’UE e del Governo italiano a imporre sanzioni adeguate e a interrompere relazioni istituzionali, economiche, scientifiche e politiche con lo Stato di Israele.
- Riconversione industriale in senso bellico: Tentativi di orientare l’industria e le infrastrutture strategiche alla produzione e al trasporto di armamenti.
- Ricerca a scopi militari: Impiego della ricerca pubblica e privata in progetti destinati a scopi bellici.
- Autoritarismo e repressione: Scelte legislative autoritarie e misure di contrasto al dissenso e al conflitto sociale.
Le modalità di attuazione, in coerenza con l’autorizzazione da parte della Commissione Garanzia Scioperi e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risultano le seguenti:
Personale viaggiante
- dall’inizio servizio alle ore 4.14, dalle ore 8.15 alle ore 12.29, dalle ore 14.30 a termine servizio.
Personale impiegatizio ed operai
- Intero turno di lavoro.
Come prevede la normativa per le cosiddette fasce di garanzia del servizio di trasporto pubblico locale, il servizio bus di at-autolinee toscane sarà garantito:
- dalle ore 4:15 alle ore 8:14 e dalle ore 12:30 alle ore 14:29.
Per quanto riguarda la percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero nazionale di 24h alla quale hanno aderito USB E CUB TRASPORTI allo sciopero del 20 giugno 2025 era stata pari al 22,30%.Last modified: Novembre 20, 2025