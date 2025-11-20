Written by Novembre 20, 2025 12:41 pm Calcio dilettanti

Lo Staffoli passa il turno di Coppa Toscana

Pisa — Mercoledì 19 novembre si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Toscana per la Prima Categoria di LND.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati degli incontri che hanno visto scendere in campo le squadre alfee ancora in corsa:

dalle 14:30

Gambassi vs Atletico Etruria: G. Paoletti, Autorete 2-1 V. Bagnoli (35′ pt); MVP: Gianmatteo Paoletti (Gambassi). Si qualifica ai quarti di finale il Gambassi

dalle 20

Staffoli vs Carrarese Giovani: X. Kapidani, F. Pieracci, F. Pieracci 3-0; MVP: Lorenzo Tocchini (Staffoli). Lo Staffoli accede ai quarti di finale

