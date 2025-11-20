Lo Staffoli passa il turno di Coppa Toscana

Pisa — Mercoledì 19 novembre si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Toscana per la Prima Categoria di LND.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati degli incontri che hanno visto scendere in campo le squadre alfee ancora in corsa:
dalle 14:30
Gambassi vs Atletico Etruria: G. Paoletti, Autorete 2-1 V. Bagnoli (35′ pt); MVP: Gianmatteo Paoletti (Gambassi). Si qualifica ai quarti di finale il Gambassi
dalle 20
Staffoli vs Carrarese Giovani: X. Kapidani, F. Pieracci, F. Pieracci 3-0; MVP: Lorenzo Tocchini (Staffoli). Lo Staffoli accede ai quarti di finaleLast modified: Novembre 20, 2025