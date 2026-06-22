Le priorità per il sistema Pisa-Costa: Alta velocità, Fi-Pi-LI, Aeroporto, Darsena Europa, Metropolitana di superficie e Valdicecina. Confcommercio Pisa consegna il documento sulle infrastrutture

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PISA – Alta velocità, Fi-Pi-Li, Aeroporto Galilei, Darsena Europa, Metropolitana di superficie e Valdicecina. Questi i temi del Documento “Infrastrutture: le priorità per il sistema Pisa-Costa” consegnato dai vertici di Confcommercio Pisa ad assessori e consiglieri regionali espressione della provincia di Pisa nel corso dell’incontro tenutosi presso la sede di via Chiassatello.

L’incontro ha registrato una totale e immediata disponibilità da parte degli assessori e dei consiglieri. I rappresentanti della Regione non solo hanno accolto con favore il documento, ma hanno dimostrato una piena condivisione delle proposte avanzate, confermando la volontà di fare squadra per dare risposte concrete alle esigenze del tessuto imprenditoriale e superare lo storico divario infrastrutturale che penalizza la Costa.

“A poche settimane di distanza dal tavolo di confronto operativo istituito con assessori e consiglieri regionali espressione della provincia di Pisa abbiamo individuato un tema fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio, per il quale sarà fondamentale avere tempi certi e definiti” – afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi – “Pisa ha oggi una rappresentanza significativa a livello regionale. È una condizione favorevole che va colta per ottenere risultati concreti nel corso di questo mandato, difficilmente replicabile in futuro con la stessa forza. È questo il momento di affrontare i tanti nodi del sistema infrastrutturale, il il principale fattore di ritardo per lo sviluppo dell’area. La Toscana, e in particolare la Costa, continua a viaggiare a due velocità: una criticità che richiede interventi concreti e tempestivi e una certezza dei tempi. Elementi indispensabili per chi fa impresa”.

“In un contesto dove il terziario genera oltre il 70% del PIL regionale occupando più di 1,1 milioni di persone in Toscana, il territorio pisano necessita urgentemente di infrastrutture moderne e collegamenti efficienti per continuare a crescere” – dichiara il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – “Ringraziamo gli assessori, i consiglieri e i vicepresidenti del consiglio regionale della Toscana per la disponibilità al confronto e la condivisione delle proposte contenute nel Documento, al quale abbiamo dato necessariamente un taglio pragmatico e orientato ai risultati. L’incontro con il presidente della Regione Giani sarà il prossimo passo per dare seguito al progetto”.

Tra le priorità Confcommercio evidenza “la necessità di velocizzare i collegamenti ferroviari e ridurre drasticamente i riduzione dei tempi di percorrenza della tratta Pisa e Firenze, migliorando l’accessibilità anche attraverso soluzioni dedicate ai flussi aeroportuali, i necessari interventi sulla Superstrada Fi-Pi-Li, in modo da superare le attuali condizioni di pericolosità e procedere con urgenza alla risoluzione dell’imbuto allo svincolo di Pisa Nord-Est anche alla luce dello sviluppo del nuovo ospedale”.

Altro tema cruciale l’aeroporto Galilei, per il quale Confcommercio chiede “un rafforzamento del ruolo dell’aeroporto di Pisa quale principale porta di accesso alla Toscana, con sviluppo di collegamenti nazionali e internazionali strategici per il business”. Nel documento si evidenzia “l’intruduzione di soluzioni rapide e sostenibili, come il sistema di di trasporto metropolitano leggero di superficie”, mentre un capitolo a parte meritano la Darsena Europa, per la quale chiediamo una definizione chiara e tempestiva delle opere compensative legate al progetto per garantire la tutela e la valorizzazione del litorale pisano, oltre alle infrastrutture necessarie per la Val di Cecina e Volterra per sviluppare l’accessibilità ad aree ad alto valore turistico e culturale, oggi penalizzate da collegamenti inadeguati”.

Last modified: Giugno 22, 2026