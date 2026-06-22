San Giuliano Terme, lavori sulla rete idrica: sospensione dell’acqua in alcune vie giovedì 25 giugno

Written by Redazione• 4:57 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME– Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di San Giuliano Terme, giovedì 25 giugno, dalle ore 8.30 alle 14, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in alcune strade del territorio.

Le vie interessate sono via Ulisse Dini, nel tratto compreso tra via Galdi e via Ippolito Nievo, via Euclide, via Gigli e via Campolungo.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, venerdì 26 giugno, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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Last modified: Giugno 22, 2026