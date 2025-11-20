Al via la nuova rotta easyJet Pisa – Glasgow operata dalla Summer 2026

Written by admin• 11:51 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Toscana Aeroporti e easyJet, compagnia aerea leader in Europa, presentano il nuovo collegamento Pisa–Glasgow, una novità della programmazione Summer 2026 che rafforza il ponte tra la Toscana e la Scozia. Il primo volo decollerà il 1° agosto, offrendo ai passeggeri toscani un accesso diretto a una delle città più vivaci della Scozia e, al tempo stesso, rendendo la Toscana ancora più vicina ai viaggiatori britannici.

Il collegamento sarà operato con due frequenze settimanali: il martedì con partenza prevista alle ore 19:35 e il sabato con partenza alle ore 10:55.

I biglietti sono in vendita da 20 novembre 2025, sui canali easyJet rendendo possibile programmare fin d’ora le partenze per l’estate 2026. Per la Toscana rappresenterà un’ulteriore opportunità di ingresso dal Regno Unito; per i toscani, invece, è l’occasione per scoprire una città creativa e dinamica, porta d’ingresso alle Highlands.

L’introduzione della Pisa–Glasgow si inserisce nel più ampio percorso di consolidamento della connettività internazionale del Galileo Galilei, valorizzando le connessioni per city-break. Dalla prossima estate 2026, il collegamento per Glasgow si aggiunge così agli altri collegamenti già operati da easyJet da Pisa, tra i quali troviamo Berlino (BER), Bristol (BRS), Londra Gatwick (LGW), Londra Luton (LTN), Londra Southend (SEN), Manchester (MAN) e Parigi Orly (ORY), rafforzando così il ruolo strategico dello scalo pisano nel network europeo della compagnia.

DESTINAZIONE GIORNI OPERATIVITA’/FREQUENZA ORARI

Glasgow (GLA) 2 freq.sett (Martedì/Sabato)a partire da 1 agosto 2026 Martedì: 19:35Sabato: 10:55

Toscana Aeroporti, ha commentato:

«Siamo orgogliosi di presentare, insieme a easyJet, il collegamento Pisa–Glasgow. L’annuncio della nuova rotta testimonia la solidità della collaborazione con la compagnia e conferma il ruolo del nostro scalo come punto di riferimento per passeggeri e vettori. Proprio allo scopo di renderlo più attrattivo, stiamo lavorando all’ampliamento e ammodernamento dell’aeroporto, con interventi su terminal e infrastrutture, nuove aree di attesa e servizi. Il nostro obiettivo è migliorare in modo concreto l’esperienza dei passeggeri e rendere il viaggio più confortevole e sostenibile, creando le condizioni per accogliere nuove rotte e consolidare partnership strategiche, come quella con easyJet».

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato:

“Siamo entusiasti di annunciare la nuova rotta tra Pisa e Glasgow, che porta a otto il numero di collegamenti dello scalo toscano per la stagione estiva, di cui ben sei verso il Regno Unito. Pisa rappresenta per easyJet un punto di riferimento fondamentale nel Centro Italia, un aeroporto strategico che ci permette di connettere il territorio a importanti destinazioni europee. Con il nuovo collegamento per Glasgow, favoriamo gli scambi culturali e turistici tra Italia e Scozia, offrendo nuove opportunità sia ai viaggiatori toscani che a quelli scozzesi desiderosi di scoprire le bellezze del nostro Paese»

Last modified: Novembre 20, 2025