Giovanni Malagò nuovo presidente della FIGC. Giani: “La sua esperienza è garanzia per il futuro del calcio”

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PISA – Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Eletto al primo scrutinio con il 68,58% delle preferenze (343,084 voti), l’ex numero uno del CONI ha avuto la meglio su Giancarlo Abete (29,17%, 145,936 voti – 2,25% le schede bianche), suo sfidante nella corsa a due alla presidenza della Federazione. Succede a Gabriele Gravina, al timone della FIGC negli ultimi otto anni.

È questo l’esito dell’Assemblea Elettiva che si è tenuta al Rome Cavalieri A Waldorf Astoria, dove i 266 delegati presenti hanno scritto con il loro voto una nuova pagina della storia del calcio italiano.

“Da solo non posso fare niente – le prime parole di Malagò dopo la proclamazione – con voi posso fare tutto”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha la delega all’assessorato allo Sport, nell’apprendere la notizia dell’elezione di Giovanni Malagò a nuovo presidente della Federazione italiana gioco calcio ha affermato: “Porgo le più vive congratulazioni a Giovanni Malagò per la sua elezione a presidente della Figc. La sua lunga esperienza ai vertici dello sport italiano, il profondo legame con i valori olimpici e la capacità di rappresentare il nostro Paese nelle più importanti sedi nazionali e internazionali, sono una garanzia per il futuro del calcio italiano. Sono certo che saprà guidare la Federazione con autorevolezza, competenza e visione, contribuendo alla crescita di questo sport, alla valorizzazione dei giovani e al rafforzamento del ruolo sociale ed educativo del calcio. A nome della Regione Toscana, e mio personale, auguro al presidente Malagò buon lavoro ed i migliori successi per questo prestigioso incarico”

FOTO SITO FIGC



Last modified: Giugno 22, 2026