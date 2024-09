Venerdì 27 settembre alla Domus Comeliana Legacies and Visions. From Comel to Karshan

Scritto da admin• 8:13 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 27 settembre alle ore 17.30 verrà inaugurata presso la Domus Comeliana di Pisa la mostra

Legacies and Visions. From Comel to Karshan.



La rassegna presenterà per la prima volta un importante nucleo di opere provenienti dalla

collezione del professor Marcello Comel (1902-1995), fondatore dell’Institutio Santoriana –

Fondazione Comel. Personalità celebre per l’infaticabile, pionieristico impegno nel panorama internazionale della medicina e della ricerca dedicata all’umanesimo medico, Comel emerge quale mecenate illuminato e raffinato collezionista. I dipinti e le opere su carta presentati, prevalentemente di artisti italiani dei secoli XIX e XX, restituiscono l’inedito ritratto di Comel umanista, filantropo e strenuo sostenitore delle belle arti.



Tra i capolavori esposti si annoverano dipinti di Gerolamo Induno, Moses Levy, Giovanni

Lomi, Arturo Tosi, Lorenzo Delleani, Giuseppe Pallanti, Carlo Sbisà e Arturo Nathan ed opere

su carta di Telemaco Signorini, Mario Sironi, Filippo De Pisis e Renato Guttuso.

La linea curatoriale scelta prevede un incontro ravvicinato con le opere della collezione per

riscoprire piccoli e grandi gioielli del Novecento italiano, restituiti alla piena fruibilità anche

grazie ad un’accurata campagna di restauri.

La vision di Comel, promossa dall’Institutio Santoriana di cui Comel fu il primo presidente,

ha ispirato la storia della Fondazione fino ai nostri giorni ed è stata recentemente condivisa

dalla rinomata artista americana Linda Karshan. Al nutrito e variegato lascito dell’artista alla

Fondazione sono dedicate le ultime due sezioni della mostra, che presentano una notevole

varietà di opere su carta e libri d’artista.

Fulgido esempio di umanesimo e filantropia, queste preziose opere d’arte, tra cui spiccano

The Orlo e The Orlo Reversed, Shell ed il volume Footfalls, dimostrano altresì la rilevanza

della collezione Comel nel nostro tempo e l’accresciuta capacità della stessa di trasmettere

i principî che la ispirarono alle generazioni future.

Last modified: Settembre 27, 2024