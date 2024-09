La presentazione della settima giornata: si parte con Cittadella-Frosinone

Scritto da admin• 8:10 am• Pisa SC

PISA – Dopo la sentenza della Commissione d’Appello Federale che ha assegnato il 3-0 al Pisa nella gara di Cittadella, la settima giornata del Torneo Cadetto ha come tema la caccia ai nerazzurri capolista e si apre con l’anticipo serale di venerdì 27 fra Cittadella e Frosinone, per poi modificare il proprio programma, che prevede tre incontri sabato pomeriggio alle 15, altri quattro alla medesima ora di domenica e quindi concludersi con i due posticipi SudTirol-Palermo e Brescia-Cremonese alle 19:30 e 20.30 di lunedì 30 settembre.

Alla luce della ricordata decisione della Commissione di Appello Federale, al Cittadella si presenta l’occasione per recuperare immediatamente il punto perso ospitando al “Tombolato” un Frosinone ultimo in Classifica ed al cui allenatore Vivarini la Società ha concesso un’ulteriore settimana dopo le due pesanti sconfitte con Brescia e Bari, per una sfida in cui peraltro vanta una tradizione negativa, avendo conquistato solo due pareggi nelle ultime cinque visite in terra veneta, con l’ultima affermazione risalente a fine gennaio 2018, un 2-1 a firma Ciano e Ciofani, mentre il pomeriggio di sabato 28 si apre con il quanto mai interessante confronto del “Mapei Stadium” fra Sassuolo e Spezia, ovvero le due formazioni che inseguono il Pisa in terza e seconda posizione rispettivamente, con i padroni di casa reduci dai due successi esterni contro Carrarese e Cosenza a cercare di centrare la terza vittoria consecutiva ed infliggere conseguentemente ai bianconeri liguri quella che sarebbe la loro prima battuta d’arresto stagionale, per un confronto andato recentemente in scena nella Massima Serie, con gli ospiti ad essersi imposti 2-1 ad inizio febbraio 2021 ed i neroverdi a fare altrettanto (4-1 ed 1-0) nelle due successive occasioni.

Il programma del sabato prevede quindi un “derby del Sud” fra Bari e Cosenza, con i biancorossi pugliesi, in netta ripresa dopo le vittorie contro Mantova e Frosinone, che intendono dare continuità di risultati al proprio percorso ospitando un Cosenza desideroso di rioscattare la batuta d’arresto interna contro il Sassuolo per un match che al “San Nicola” lo ha peraltro visto sconfitto in quattro delle ultime cinque occasioni, riuscendo ad uscire indenne solo nella scorsa stagione, con lo 0-0 del 23 ottobre 2023, mentre alla Carrarese, ancora costretta ad emigrare sul neutro della “Cetilar Arena”, il match contro una Reggiana che ha raccolto solo un punto negli ultimi tre turni, rappresenta l’opportunità per risalire posizioni in una Classifica che vede attualmente gli apuani condividere l’ultima posizione con il Frosinone, anche se gli ultimi quattro precedenti in Serie C fra le due formazioni parlano di due vittorie ospiti ed altrettanti pareggi.

Già a conoscenza del risultato di Sassuolo-Spezia, il Pisa Capolista scende in campo domenica pomeriggio a Castellammare di Stabia per affrontare la Juve Stabia che, dopo l’esaltante avvio di stagione, è uscita sconfitta dal doppio confronto contro Palermo e Modena, ma ciò non deve illudere i nerazzurri di aver vita facile in terra campana, ancorché nell’ultima occasione in cui le due squadre si sono incontrate, ad inizio settembre 2019, si siano imposti 2-0 (di Gucher e Marconi le reti), pur se Mister Inzaghi può fare affidamento sullo “stato di grazia” della coppia d’attacco formata da Bonfanti e Tramoni, che hanno messo a segno 7 delle 12 reti sinora realizzate dai suoi, così come cercheranno di consolidare la propria già buona posizione le due neopromosse Cesena e Mantova che si affrontano al “Dino Manuzzi” con i bianconeri padroni di casa a sperare nel sorpasso a spese dei virgiliani che li precedono (10 punti ad 8) in Classifica, facendo altresì affidamento sui quattro ultimi precedenti fra i Cadetti conclusi con due vittorie a proprio favore ed altrettanti pareggi, pur se l’ultimo successo risale a metà aprile 2010, un 3-1 su cui mise il sigillo Milan Suric.

Le altre due sfide domenicali pongono di fronte al “Braglia” Modena e Sampdoria, gara che può rappresentare un crocevia stagionale per i blucerchiati, reduci dal primo successo ottenuto sabato scorso contro il SudTirol, nonché dall’aver eliminato i “cugini” del Genoa nel “Derby della Lanterna” in Coppa Italia, ancorché l’ostacolo Modena non sia di quelli da affrontare a cuor leggero, pur se gli ultimi due confronti in terra emiliana (a distanza di 11 anni l’uno dall’altro) hanno entrambi visto i liguri imporsi con il medesimo punteggio di 2-0, l’ultimo dei quali risalente a metà novembre scorso e recante le firme di Esposito e Kasemi, mentre quanto mai delicato è l’incontro che allo “Arechi” pone di fronte la Salernitana, con un solo punto raccolto nelle ultime tre giornate, chiamata a riscattarsi ospitando un Catanzaro anch’esso in crisi di risultati, avendo ottenuto una sola vittoria nei primi sei turni, appuntamento che fra i Cadetti non si svolge da fine febbraio 2005, allorquando si concluse con un pari a reti bianche.

Completano il quadro della settima giornata i due primi posticipi stagionali, che vedono il SudTirol ospitare al “Druso” il Palermo con le due formazioni divise (9 ad 8) da un solo punto in Graduatoria e con i rosanero a sperare di cogliere quella che sarebbe la terza vittoria esterna consecutiva dopo le imprese con Cremonese ed Juve Stabia, altresì confortati dal fatto che le due uniche trasferte in Alto Adige nelle ultime due stagioni si sono concluse con un pari per 1-1 e con il successo per 1-0 dello scorso maggio a firma Diakité, mentre viceversa un “classico” del Torneo Cadetto pone fine alla giornata, ovvero il “Derby lombardo” che vede sfidarsi al “Rigamonti” Brescia e Cremonese, con i padroni di casa chiamati a riscattare la sconfitta di Pisa ed i grigiorossi a voler confermare i progressi che li hanno visti conquistare 7 punti negli ultimi tre turni, sperando di replicare il netto 3-0 della scorsa stagione a firma Ravanelli, Coda ed Okereke.

Programma settima giornata Serie B 2024-’25: .

Venerdì 27 settembre 2024, ore 20:30

Cittadella – Frosinone

Sabato 28 settembre 2024, ore 15:

Bari – Cosenza

Carrarese – Reggiana

Sassuolo – Spezia

Domenica 29 settembre 2024, ore 15:

Cesena – Mantova

Juve Stabia – Pisa

Modena – Sampdoria

Salernitana – Catanzaro

Lunedì 30 settembre 2024

SudTirol – Palermo (ore 19:30)

Brescia – Cremonese (ore 20:30).

