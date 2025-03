Venerdì 14 marzo sospese per il maltempo le attività didattiche in tutte le scuole

Written by admin• 9:28 pm• Attualità, Pisa

PISA – Nella giornata di domani, venerdì 14 marzo, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati. La decisione si è resa necessaria per motivi precauzionali relativi all’allerta meteo arancione emanata per tutta la giornata di venerdì per temporali e rischio idraulico.

“Domani – spiega il Sindaco Michele Conti – le scuole di ogni ordine e grado di Pisa resteranno chiuse a causa dell’allerta arancione. Lo abbiamo deciso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato in Prefettura, terminato da poco.

Si tratta di una misura necessaria anche in relazione all’allerta per rischio Idraulico del fiume Arno. La Protezione Civile ha attivato un’unità di crisi per monitorare l’evolversi della situazione”

Last modified: Marzo 13, 2025