Intervista a Marco Nocilla: il gusto della Sicilia a Pisa

Written by admin• 9:02 am• Redazionale aziende

Intervistatore: Siamo in piena stagione degli agrumi. Fino a quando sarà possibile acquistare le vostre arance?

Marco Nocilla: La stagione degli agrumi proseguirà fino a fine marzo, inizio aprile. Questo è l’ultimo periodo in cui si possono acquistare le nostre arance, che hanno la particolarità di avere la buccia edibile, dato che non vengono trattate. Le produciamo a Ribera, in provincia di Agrigento, e si tratta di un’arancia DOP, ottima sia per le spremute che da mangiare. Avendo la buccia edibile, può essere utilizzata anche in cucina per varie ricette.

Intervistatore: Oltre agli agrumi, quali altri prodotti offrite ai vostri clienti?

Marco Nocilla: Offriamo un’ampia selezione di frutta e verdura di stagione siciliana, tutti prodotti di alta qualità. Abbiamo inoltre prodotti sott’olio come olive e carciofi confezionati in buste da mezzo chilo, già pronti per il consumo. La nostra frutta secca siciliana include pistacchi, mandorle tostate naturali e arachidi caramellati. Disponiamo anche di una selezione di formaggi siciliani provenienti da Santa Ninfa, sia di pecora che di latte vaccino, con varietà morbide, fresche e stagionate, ideali anche per essere grattugiate.

Intervistatore: Siete anche produttori di olio. Quali sono le sue caratteristiche?

Marco Nocilla: Sì, siamo grandi produttori di olio extravergine di oliva. Il nostro olio è estratto a freddo e proviene da Ribera. È ideale per condimenti a crudo, come insalate, e garantisce un sapore autentico e genuino. Offriamo anche la possibilità di degustarlo direttamente in negozio a Pisa.

Intervistatore: Avete anche una produzione di pesti artigianali?

Marco Nocilla: Sì, collaboriamo con un’azienda di Sambuca di Sicilia che produce sughi artigianali. Noi stessi realizziamo alcuni pesti particolari, come il pesto di finocchietto selvatico, che raccogliamo nelle colline del riberese. Questo pesto è perfetto per la preparazione della classica pasta con le sarde, perché ha un sapore molto concentrato e autentico. Può essere usato anche come paté. Produciamo anche pesti a base di capperi e pistacchio.

Intervistatore: Parliamo delle vostre marmellate. Quali sono le varietà disponibili?

Marco Nocilla: Le nostre marmellate artigianali contengono il 70% di frutta. Produciamo marmellate agli agrumi, come arancia, mandarino, limone e pera, oltre a varianti alla fragolina, al gelso nero (una mora piccola e dolce), al fico nero e al fico d’India. Offriamo anche creme dolci spalmabili al pistacchio, nocciola, mandorla e gianduia.

Intervistatore: Effettuate anche spedizioni?

Marco Nocilla: Sì, spediamo frutta fresca ogni settimana, garantendo un rapporto diretto tra produttore e consumatore. Le nostre arance vengono raccolte due giorni prima della spedizione, senza passaggi intermedi, mantenendo freschezza e convenienza per il cliente.

Intervistatore: Dopo aprile, cosa offrirete ai clienti?

Marco Nocilla: A fine aprile finisce la produzione delle arance, tranne alcune varietà tardive che possiamo offrire ancora per qualche settimana. Poi passeremo alla frutta estiva: angurie siciliane, meloni arancioni, pesche, albicocche e molto altro.

Intervistatore: Dove possiamo trovarvi?

Marco Nocilla: Il nostro negozio si trova a Pisa, in via Fiorentina 98, alla rotonda del quartiere La Cella. Vi invitiamo a venirci a trovare per scoprire tutti i nostri prodotti e assaporare la vera Sicilia!

Last modified: Marzo 14, 2025