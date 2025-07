Veloso saluta il Pisa, l’Atalanta prima avversaria del Pisa in campionato lo aspetta

Written by Antonio Tognoli• 1:27 pm• Pisa SC

PISA – Dopo due stagioni, termina il capitolo di Miguel Veloso al Pisa. L’ex centrocampista portoghese, ritiratosi dal calcio giocato nel 2024 proprio con la maglia nerazzurra, aveva intrapreso una nuova avventura professionale entrando nello staff tecnico guidato da Filippo Inzaghi. Nelle scorse ore, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, Veloso ha annunciato il proprio saluto alla società toscana:

“Dopo due anni intensi e ricchi di emozioni, si conclude il mio percorso con il Pisa. È stato un onore vestire questa maglia come calciatore e contribuire anche come collaboratore tecnico. Un ringraziamento speciale va alla Società e ai dirigenti per la fiducia, il supporto e l’opportunità di crescita che mi hanno offerto in questo cammino“.

Ha poi aggiunto parole sentite nei confronti dell’ambiente nerazzurro: “Porto con me ricordi indelebili, legami sinceri e una profonda gratitudine. Grazie a tutti: compagni, staff, tifosi e a chi ha condiviso con me ogni momento di questa avventura. Ci vediamo in campo, con lo stesso entusiasmo di sempre“, ha concluso l’ex giocatore.

Come già emerso nei giorni scorsi, il futuro di Veloso sembra segnato: ad attenderlo c’è l’Atalanta, ora affidata a Ivan Juric che sarà il primo avversario del Pisa in campionato il prossimo 24 agosto al Gewiss Stadium. Il tecnico croato, già interessato a portarlo con sé durante la sua esperienza al Southampton, ha deciso di integrarlo nel suo nuovo staff tecnico a Bergamo.

Foto Pisa Sc

Last modified: Luglio 5, 2025