Vela. A Marina di Pisa esordio difficile alle Winter Series

Il vento forte costringe ad una sola prova

MARINA DI PISA – Dopo un rinvio parte la terza edizione delle 151 Winter Series-Trofeo Cetilar 2025-2026, manifestazione che vede nel comitato organizzatore lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, lo Yacht Club Livorno e lo Yacht Punta Ala con la collaborazione dei porti di Pisa, Livorno e del Marina di Punta Ala.

Le 151 Winter Series si disputano su due manches, la prima a Marina di Pisa /Livorno con quattro giornate di regate dal 26 ottobre al 23 novembre, con eventuale recupero il 30 novembre. È prevista la partecipazione anche di imbarcazioni che disputeranno veleggiate a Rating Fiv su percorsi costieri tra i fari davanti al Litorale pisano con un comitato di regata che è presieduto da Andrea Gavazzi coadiuvato da Giovanna Benucci e Giuseppe Scognamillo.

La prima giornata, quella del 26 ottobre, è stata rinviata per le condizioni meteo avverse e verrà recuperata in data 30 novembre. Domenica 2 novembre la flotta è potuta uscire in mare dal porto di Livorno per disputare la seconda giornata di regate. Alle 11 è stata data la partenza con un vento da sud intorno ai 12/15 nodi, onda formata intorno a 1,5mt che ha consentito alla flotta di sedici imbarcazioni di disputare una prova su un percorso a bastone di circa 6 miglia.

“Fin dalla prima bolina Arya (Ycl) e Lucifero (Ycl) prendono la testa della flotta seguite da Nessuno (Ycrmp) e Mabelle (Ycpa) – ci racconta proprio l’armatore di Nessuno, Andrea Pacinotti -. Il lato di poppa è stato spettacolare e ha messo a dura prova anche gli equipaggi più esperti tra belle accelerazioni, qualche straorzata e attrezzature sollecitate al massimo. La prova si è conclusa con successo e grande divertimento per gli equipaggi e, tutti insieme, abbiamo festeggiato al ristorante dello Yacht Club Livorno con un graditissimo pranzo al caldo”.

Podio tutto livornese nella classe Orc con Arya di Giovanni Laviosa che, secondo in tempo reale, batte per quasi quattro minuti in tempo compensato Lucifero di Lombardi/Cardini, al terzo posto RD3 (Lega Navale Li) di Alessandro Bagnoli. Mantiene alti i colori pisani Andrea Pacinotti col suo Nessuno che, terzo in reale, scivola al quarto posto in compensato. In Orc Gran Crociera al primo posto Mabelle II di Gianfranco Manes davanti a Attenti al lupo (Cnl) di Roberto Cestari e Arricciaspiccia (Ycl) di Andrea Granchi. Nel raggruppamento Rating Fiv al primo posto Khelis (Ycpa) di Marco Passagnoli davanti a Jessi (Ycl) di Pietro De Bonis. Appuntamento al 16 novembre per la terza giornata di regate.

