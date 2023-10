Vecchiano celebra i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino

Scritto da admin• 6:25 pm• Vecchiano, Cultura, Tutti

VECCHIANO – Vecchiano celebra i cento anni dalla nascita di Italo Calvino, il grande autore della letteratura italiana del Novecento, nato il 15 ottobre 1923.

Mercoledì 18 ottobre alle 17.30, infatti, si svolgerà la presentazione del libro di Stefano Tofani, ‘In fuga col Barone. Nel mondo di Calvino’. Dopo i Saluti del Sindaco Massimiliano Angori e dell’Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo, dialoghera’ con l’Autore la professoressa M. E. Romano.

“Riprendiamo, con il mese di Ottobre che da sempre è stato dedicato alla diffusione della lettura, le presentazioni di libri e volumi, in compagnia degli autori che ce ne raccontano la gestazione, favorendo così un dibattito e un confronto di arricchimento per chiunque voglia partecipare a questi eventi, ad ingresso libero. Il tutto promuovendo proprio l’importanza e il piacere della lettura, riscoprendola soprattutto ai giorni nostri, in cui molta della nostra frenetica quotidianità è fatta di tecnologia. Un invito, dunque, anche ad assaporare alcune pause dedicate a noi stessi, fatte in compagnia di un buon libro”, affermano il Sindaco Angori e l’Assessore Del Zoppo.

La presentazione si svolgerà mercoledì 18 ottobre, ad ingresso libero, ed è organizzata dal Comune di Vecchiano in collaborazione con la Libreria La Ghibellina. Info e dettagli sul sito www.comune.vecchiano.pi.it e sulla pagina Facebook del Comune di Vecchiano.

