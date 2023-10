Una quercia per Mariano Tramontana nel Parco di San Rossore

Scritto da admin• 6:21 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – “Una persona che si faceva amare e che voleva sempre migliorarsi, sempre un passo avanti a tutti”, così il comandante delle Guardie del Parco Maurizio Balestri ha ricordato Mariano Tramontana, l’ex-guardiaparco recentemente scomparso a cui è stata dedicata la quercia piantata oggi a San Rossore.



“Una pianta delicata e resistente allo stesso tempo, come era lui”, ha detto l’amico Massimo, tra i molti partecipanti alla cerimonia, svolta nel giorno del suo compleanno, che ha visto in prima fila la figlia, che ha letto una lettera del padre, i figli, la moglie, amici, colleghi e le autorità cittadine. Scomparso a soli 66 anni lo scorso marzo, guardiaparco e vicecomandante della Polizia Municipale, Mariano Tramontana lascia un grande vuoto e tanti ricordi.



Presenti tra gli altri il sindaco di Pisa Michele Conti con gli assessori Buscemi e Latrofa, il direttore del Parco Riccardo Gaddi, il presidente Lorenzo Bani che conosceva Mariano da 55 anni: “Tra noi c’era grande stima e rispetto reciproco, amava il Parco e voleva che crescesse e sviluppasse. La scelta di questo posto per la quercia a lui dedicata è simbolicamente davanti agli uffici, perché nel Parco siamo come una famiglia”.

