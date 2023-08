Vasto incendio e forte vento a Pomarance. Squadre al lavoro

Scritto da admin• 4:05 pm• Pomarance, Cronaca, Pisa, Tutti

PISA – Un nuovo incendio importante sta interessando invece la località La Bulera a Pomarance



Le fiamme si stanno propagando rapidamente in una zona complessa a causa di esposizione al forte vento con interessamento di bosco, olivete e campi con abitazioni minacciate dal rogo. A terra combattono le fiamme, quattro squadre di volontariato antincendio boschivo e due elicotteri sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni.



In considerazione di un ulteriore rinforzo del vento previsto per la serata, è stato previsto l’invio di ulteriori squadre da fuori provincia per rinforzare il dispositivo di spegnimento.

Last modified: Agosto 27, 2023