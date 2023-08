Sotto controllo gli incendi di Montecatini Valdicecina e Pomarance

Scritto da admin• 6:35 pm• Pisa, Cronaca, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Tutti

PISA – È stato un pomeriggio impegnativo quello di domenica 27 agosto, per la struttura regionale dell’antincendio boschivo.



L’incendio di Montecatini Valdicecina ha percorso circa dieci ettari. Sul posto anche la Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa.Le fiamme dalla SP 32 si sono propagate in zone impervie han reso necessario l’intervento di due elicotteri della Regione Toscana ed un Canadair della flotta aerea VF. Intervento ancora in corso che vede in campo sei mezzi dei Vigili del Fuoco. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto varie Associazioni di Protezione Civile per il contrasto antincendio boschivo.



A Pomarance sono cinque gli ettari percorsi con momenti di apprensione per alcune abitazioni minacciate dal rogo. Due elicotteri e dieci squadre sono al momento impegnati a sedare gli ultimi focolai alimentati dal vento. L’intervento, nel complesso, proseguirà nelle prossime ore con il lento e minuzioso lavoro di bonifica in modo da evitare la ripartenza del fuoco in attesa delle piogge che in nottata potrebbero cadere sui territori regionali.

Condividi la notizia:

Last modified: Agosto 27, 2023