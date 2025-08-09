Vanno avanti in pieno agosto le lavorazioni al ponte della 206 in località Navacchio

Written by Antonio Tognoli• 3:38 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cascina, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Proseguono a pieno ritmo le lavorazioni a cura della Provincia di Pisa sul Ponte sulla 206 in località Navacchio anche in questi giorni di agosto.

L’intervento in questione ha un valore complessivo di 380mila euro ed è finanziato con fondi regionali. “Venerdì 8 agosto sono state varate le nuove lastre predalle che costituiranno il fondo cassero del nuovo impalcato in soletta di calcestruzzo armato”, spiega il Presidente Massimiliano Angori. “Dal 22 luglio scorso era stata avviata la demolizione dell’impalcato che si è protratta fino al 28/07/2025 con la realizzazione del guado in alveo necessario per consentire le successive lavorazioni.

Dal giorno 29/07/2025 sono iniziate le operazioni di ricostruzione con il tracciamento dei nuovi cordoli in cemento armato sulle spalle esistenti; il getto di detti cordoli è avvenuto in data 01/08/2025. Atteso il minimo grado di maturazione per consentire le successive lavorazioni, il cordolo è stato disarmato in data 06/08/2025″

A partire da lunedì 11 agosto, in base al cronoprogramma, sono previste ulteriori attività di scavo in adiacenza al nuovo impalcato per consentire la realizzazione delle solette di transizione. Il getto del nuovo impalcato e delle solette di transizione è previsto nella seconda parte della settimana che andrà dal 18 al 22 agosto a seguito del completamento della posa dell’armatura prevista da progetto.

Le lavorazioni proseguiranno successivamente con l’impermeabilizzazione del ponte, la realizzazione delle pavimentazioni e dei giunti di dilatazione, il riposizionamento dei sottoservizi, la posa delle barriere di sicurezza e l’esecuzione delle opere di finitura.

Il termine delle lavorazioni, in base al cronoprogramma e salvo imprevisti, è fissato per il prossimo 7 settembre.

