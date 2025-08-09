Pisa Sporting Club: già quasi 4.000 tifosi hanno rinnovato l’abbonamento

Written by admin• 4:06 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Pisa SC

PISA- Sono già quasi 4.000 gli abbonati della scorsa stagione che hanno confermato la propria tessera, assicurandosi così un posto alla Cetilar Arena per il prossimo, entusiasmante Campionato di Serie A.

Il periodo di prelazione sta per concludersi: c’è tempo fino a giovedì 14 agosto per approfittarne, prima di una breve pausa della Campagna Abbonamenti e dell’apertura della vendita libera, fissata per lunedì 18 agosto.

Per rinnovare – e, dal 18 agosto, sottoscrivere un nuovo abbonamento – è necessario possedere la tessera Membership (clicca qui per ottenerla).

Modalità di acquisto:

Online: pisasportingclub.ticketone.it

pisasportingclub.ticketone.it Punti vendita ufficiali: Pisa Store – Via Bianchi 17, Pisa Pisa Store – Via Oberdan 22, Pisa TifoPisa – Via delle Case Vecchie 12, Fornacette



Per prezzi, dettagli e tutte le informazioni utili, è disponibile la sezione dedicata sul sito ufficiale e lo speciale vademecum.

FONTE UFFICIO STAMPA PISA SPORTING CLUB.

Last modified: Agosto 9, 2025