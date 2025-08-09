Montopoli: obbligo di pulizia dei terreni, in arrivo sanzioni per i trasgressori

Written by admin• 3:09 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Sanzioni in vista per chi non rispetta il Regolamento comunale di polizia rurale e quello del verde pubblico. L’amministrazione comunale di Montopoli e la Polizia Locale ricordano ai cittadini l’obbligo di mantenere in ordine i terreni di proprietà.

«Negli ultimi mesi – spiegano la sindaca Linda Vanni, la comandante della Polizia Locale Susanna Pisanò e la responsabile Claudia Toti – abbiamo ricevuto numerose segnalazioni relative alla scarsa pulizia di terreni privati. Per prevenire il proliferare di animali molesti o nocivi, garantire decoro e salubrità ambientale e ridurre il rischio di incendi, ricordiamo che tutti i proprietari di terreni incolti all’interno dei centri abitati devono provvedere almeno due volte l’anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 settembre, alla loro pulizia».

Gli interventi richiesti comprendono:

falciatura delle piante e dei rami che si estendono oltre il ciglio stradale;

aratura o fresatura del suolo;

rimozione di ramaglie e detriti;

pulizia della sede stradale o del marciapiede;

potatura dei rami che interferiscono con illuminazione pubblica, linee telefoniche o elettriche.

L’obbligo si estende anche ai terreni situati entro 100 metri da abitazioni o edifici fuori dai centri abitati. I proprietari di terreni confinanti con strade comunali e vicinali a uso pubblico devono inoltre provvedere alla pulizia delle ripe e dei fossi laterali, sia a monte che a valle, sempre entro le stesse scadenze annuali.

«Il nostro appello – proseguono – è rivolto a tutti i proprietari: oltre a ragioni di protezione civile e igiene ambientale, si tratta di una misura fondamentale per la sicurezza stradale, evitando che la vegetazione ostacoli la visuale dei conducenti. La Polizia Locale sta già effettuando controlli per garantire il rispetto del regolamento. L’inosservanza di questi obblighi comporta sanzioni, poiché l’incuria può rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica».

FOTO TRATTA DA FACEBOOK DI LINDA VANNI.

Last modified: Agosto 9, 2025