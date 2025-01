“Valori e Impegno Civico Dario Rollo”: “Mancano visione, opere e attenzione verso i cittadini”

Written by admin• 11:44 am• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di “Valori e Impegno Civico Dario Rollo” a seguito dell’approvazione del documento economico-finanziario di previsione da parte dell’attuale maggioranza di centrosinistra del comune di Cascina.

Un bilancio senza prospettive, privo di opere concrete e con un carico fiscale sempre più gravoso. Questo il giudizio espresso dal consigliere comunale Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico, sul bilancio previsionale 2025-2027 approvato dall’amministrazione comunale di Cascina, guidata dal Partito Democratico.

Un piano delle opere pubbliche vuoto. “Il piano delle opere pubbliche è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di questa amministrazione di realizzare quanto promesso ai cittadini”, dichiara Rollo. Tra gli interventi annunciati e mai avviati figurano: la messa in sicurezza dei ponti sull’Arnaccio, il piano asfaltature strade, la sicurezza sismica delle scuole, interventi idraulici sul territorio, la costruzione di nuovi campi nei cimiteri. “Questi progetti – prosegue il consigliere – rimangono solo parole su un documento. A distanza di oltre quattro anni dall’inizio del mandato non è stato completato alcun intervento significativo e quelli progettati non sono mai stati condivisi con la cittadinanza e potrebbero inoltre aggravare i problemi di bilancio in futuro, vincolando ulteriormente la spesa corrente e mettendo a rischio i servizi essenziali.

Tasse alte e nessun sostegno ai cittadini. Un altro elemento critico del bilancio è rappresentato dalla politica fiscale. “Anche per il triennio 2025-2027, questa giunta conferma gli aumenti introdotti negli ultimi quattro anni e ne introduce altri, senza prevedere alcun alleggerimento per le famiglie e le imprese già in difficoltà. La Tari aumenta ancora, gravando pesantemente su un tessuto sociale ed economico già provato dalla congiuntura attuale”, denuncia Rollo. Mancano inoltre incentivi per attrarre investimenti, sostenere le giovani famiglie o supportare le imprese locali. “Non esiste una politica fiscale orientata al futuro: questo bilancio non offre alcuna prospettiva di crescita economica o sociale per la città”.

Instabilità amministrativa. Rollo evidenzia infine un preoccupante dato sull’instabilità amministrativa del Comune: “In meno di quattro anni si sono avvicendati ben sei segretari comunali. È un segnale evidente della confusione e dell’inefficienza che regnano sovrane in questa amministrazione, incapace di garantire stabilità e collaborazione con le figure chiave”.



Un futuro incerto per Cascina. “Il bilancio 2025-2027 – conclude Rollo – è la fotografia di un fallimento politico e amministrativo. Con opere mai realizzate, tasse insostenibili e un’amministrazione instabile, Cascina è ostaggio dell’incapacità, dell’arroganza e della mancanza di visione di questa giunta. È arrivato il momento di pretendere un’amministrazione capace di lavorare davvero per il bene della comunità”.

Last modified: Gennaio 4, 2025