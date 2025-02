Università di Pisa: pubblicato il nuovo Gender Equality Plan per il Triennio 2025-2027

Written by admin• 1:16 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – È stato pubblicato online il nuovo Gender Equality Plan (GEP) dell’Università di Pisa per il triennio 2025-2027, elaborato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG). Questo piano si inserisce nel contesto del Piano strategico di Ateneo 2023-2028.

Il GEP 2025-2027 si articola in cinque aree strategiche: equilibrio tra vita privata e lavoro e cultura organizzativa; parità di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali; parità nel reclutamento e nella progressione di carriera; integrazione del genere nella ricerca e nei programmi didattici; e contrasto alla violenza di genere, incluse le molestie sessuali.

Per la prima area, sono previsti obiettivi per rafforzare il benessere organizzativo, come i contributi per campi e centri estivi, convenzioni con strutture per i figli della comunità universitaria e il rimborso delle missioni per accompagnatori di persone con disabilità. A queste misure si aggiungono iniziative culturali, con l’obiettivo di favorire un cambiamento di paradigma anche a livello sociale.

La seconda area punta a promuovere un cambiamento strutturale tramite materiale informativo come vademecum, linee guida e toolkit, per sensibilizzare la comunità universitaria a una cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze.

La terza area si concentra sulle pari opportunità nelle carriere, con particolare attenzione al Bilancio di Genere, uno strumento cruciale per monitorare le carriere e intervenire in caso di sottorappresentazione di genere.

La quarta area promuove la diffusione degli studi di genere attraverso un approccio interdisciplinare, incentivando la prospettiva di genere nella ricerca scientifica.

Infine, la quinta area rafforza il percorso di contrasto alla violenza di genere tramite lo Sportello interuniversitario pisano contro la violenza di genere, in collaborazione con il/la Consigliere/a di fiducia.

“La nostra strategia – ha commentato la Presidente del CUG, professoressa Elena Dundovich – è il risultato di scelte condivise, finalizzate a garantire progressi concreti verso l’inclusione e l’uguaglianza.“

