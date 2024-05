Università di Pisa, IngeniArs: 10 anni di eccellenza e innovazione tecnologica

Scritto da admin• 3:31 pm• Pisa, Attualità

PISA – In occasione del suo decimo anniversario, IngeniArs, azienda spin-off dell’Università di Pisa nel campo dell’ingegneria elettronica e dell’ICT, ha inaugurato una nuova sede a Porta a Mare, Pisa.



Il taglio del nastro ha visto la partecipazione dei soci e dei dipendenti dell’azienda, tutti laureati o dottori di ricerca dell’Unipi, incluso il CEO Giuseppe Gentile, tornato in Italia dopo un’esperienza di 12 anni presso l’Agenzia Spaziale Europea nei Paesi Bassi. L’azienda, che conta attualmente 22 dipendenti altamente qualificati, si è affermata nei settori aerospaziale, telemedicina, intelligenza artificiale e cybersecurity.

In ambito aerospaziale, IngeniArs si distingue per la progettazione e l’integrazione di sistemi hardware/software per applicazioni spaziali, utilizzando tecnologie avanzate come SpaceWire e SpaceFibre. Collabora anche con l’Agenzia Spaziale Europea per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale a bordo dei satelliti. Nel settore healthcare, ha sviluppato EasyTeleMed, una soluzione di telemedicina per il monitoraggio dei pazienti cronici, certificata come dispositivo medico di classe IIA. IngeniArs è anche attiva nell’intelligenza artificiale e nella cybersecurity, con prodotti mirati e certificati.

L’azienda ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Technology Transfer Award nel 2017 e il Premio Innovazione nel 2019. Ha collaborato in progetti di ricerca e partnership con aziende leader nel settore healthcare, come nel caso del progetto SatNav E@syCare con l’Agenzia Spaziale Europea, che ha monitorato oltre 5000 persone durante la pandemia. IngeniArs ha anche fondato EasyTeleMed Inc. negli USA per espandere il mercato della telemedicina.

