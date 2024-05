Presentazione del libro “Franco Mosca chirurgo e filantropo” e intitolazione dell’Auditorium

Scritto da admin• 3:36 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La Fondazione Arpa è felice di annunciare l’evento di presentazione del libro “Franco Mosca chirurgo e filantropo” e dell’intitolazione dell’Auditorium “Franco Mosca”. L’incontro si terrà il 31 maggio alle 17 presso le Officine Garibaldi.

La presentazione del libro sarà condotta da Leonardo Arrighi, curatore dell’opera, e Eugenio Ripepe, Professore Emerito di Filosofia della Politica. L’intitolazione dell’Auditorium sarà presenziata da Giancarlo e Samuele Freggia, rispettivamente Presidente e Consigliere di PAIM, gruppo che gestisce le Officine Garibaldi.

Il libro celebra la vita e l’opera del Professor Franco Mosca, figura fondamentale per la Fondazione Arpa e per la comunità, grazie al suo impegno come chirurgo e filantropo.

Vi invitiamo numerosi a condividere questo momento significativo.

Per ulteriori informazioni:

Email: info@officinegaribaldi.it

Telefono: 050 8068970 (dal lunedì al venerdì, 9:00-19:00)

Dopo l’evento, ci sarà un brindisi per celebrare insieme.

