Università di Pisa, identificato un nuovo periodo climatico: l’Ophiuroid Optimum

Scritto da admin• 9:45 am• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa ha identificato un nuovo periodo climatico, chiamato “Ophiuroid Optimum”, che va dal 50 al 450 d.C. Questo studio, pubblicato su Scientific Reports, è stato realizzato in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e il Museo Nazionale di Storia Naturale del Lussemburgo.

L’analisi di una carota di sedimento marino prelevata a 462 metri di profondità nell’Edisto Inlet, Antartide, ha permesso di ricostruire la storia climatica della Terra negli ultimi 3600 anni, evidenziando periodi già noti come il caldo medievale e la piccola età glaciale.

Durante l’”Ophiuroid Optimum”, l’area antartica ha vissuto estati senza ghiaccio marino e fioriture algali, favorendo lo sviluppo di una comunità bentonica ricca in stelle serpentine.

Giacomo Galli, dottorando coinvolto nello studio, ha sottolineato l’importanza della carota di sedimento per le ricerche paleoecologiche e paleoclimatiche. I resti di ofiure hanno giocato un ruolo chiave nell’identificazione di questo nuovo periodo climatico. La professoressa Caterina Morigi ha evidenziato come la comprensione del clima passato sia fondamentale per modellare il clima futuro.

IMMAGINE TRATTA DALL’ARTICOLO SCIENTIFICO

Last modified: Settembre 28, 2024