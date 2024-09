Approvato il progetto per un parcheggio multipiano a Santa Maria: 60 posti auto gratuiti per residenti

Scritto da admin• 9:50 am• Attualità, Pisa

PISA – La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per un parcheggio pubblico multipiano nell’area tra via Derna e via Nicola Pisano, nel quartiere Santa Maria, con un costo stimato di 3,5 milioni di euro.

Il progetto mira a ottenere un finanziamento di 2,5 milioni dalla Regione Toscana. Il parcheggio offrirà 60 posti auto gratuiti per i residenti con permesso, accessibili da via Pisano.

L’intervento, che non consumerà suolo poiché sostituisce le strutture della ex caserma Artale, include anche 18 posti auto a raso. L’area sarà dotata di servizi per il bike sharing e monopattini elettrici, contribuendo alla riqualificazione dell’intero quartiere.

Last modified: Settembre 28, 2024