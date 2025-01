Università di Pisa: Efficienza energetica e sicurezza, nuove iniziative per ridurre l’illuminazione

Written by admin• 11:27 am• Attualità, Pisa

PISA- La Commissione per lo Sviluppo Sostenibile (CoSA) e l’Energy Manager dell’Università di Pisa sono impegnati nell’efficienza energetica, un tema cruciale per l’Ateneo sia a livello ambientale che economico. Per questo motivo, è stato indicato di spegnere le luci durante la notte e negli orari di chiusura, sebbene alcune luci debbano restare accese per motivi di sicurezza, soprattutto durante il servizio di pulizie notturno.

In particolare, per Palazzo Carità, il servizio di pulizia si svolge dalle 5:00 alle 8:00 e dalle 17:00 alle 20:30, quindi l’illuminazione deve essere attiva in queste fasce orarie per garantire la sicurezza. L’illuminazione in questo edificio è gestita con sensori di presenza, orologio programmabile e interruttori manuali, mentre quella esterna si attiva con un orologio astronomico.

La professoressa Elisa Giuliani, prorettrice per la sostenibilità, ha sottolineato che le sollecitazioni esterne sono utili e che, nei prossimi mesi, saranno valutate possibili riduzioni ulteriori degli orari di illuminazione, sempre nel rispetto della sicurezza. La Commissione è aperta a suggerimenti e proposte, che possono essere inviate tramite il sito dell’Università, e accoglierà nuovi docenti per rafforzare i progetti futuri.

