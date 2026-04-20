Written by Aprile 20, 2026 8:21 pm Pisa SC

Parma – Pisa: tutte le info sui biglietti

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PISA – La Società Parma Calcio 1913 informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Parma-Pisa, in programma sabato 25 aprile (ore 15) allo Stadio “Tardini”.

La Società emiliana informa che “a seguito della Determinazione nr. 15/2026 dell’ONMS (Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive), i residenti nella Provincia di Pisa possono acquistare il biglietto esclusivamente nel Settore Ospiti e solo se in possesso della Tessera del Tifoso del Pisa SC“.

I biglietti sono disponibili on line e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket; costo del biglietto 30 euro.

Last modified: Aprile 20, 2026
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