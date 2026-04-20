Al via i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria al confine tra via Conte Fazio e via II Settembre

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PISA – Hanno preso il via lunedì 20 aprile, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Conte Fazio e via II Settembre, in corrispondenza dell’area posta subito dopo il sottopasso ferroviario di via Conte Fazio, dove attualmente è presente uno spartitraffico.

Si tratta di un nodo viario strategico per la mobilità cittadina, collocato in un punto particolarmente trafficato e di collegamento tra la zona nord della città, la via Aurelia e l’asse di viale Gabriele D’Annunzio. L’intervento si concluderà entro la fine del mese di maggio.

«La realizzazione di questa nuova rotatoria – dichiara l’assessore alla mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli – rappresenta una scelta precisa di pianificazione della mobilità urbana, studiata per rendere più efficiente e sicuro uno dei nodi viari più delicati e trafficati della città. Interveniamo in un punto strategico, dove si incrociano flussi diretti verso l’Aurelia, viale D’Annunzio e i quartieri limitrofi, introducendo una soluzione moderna capace di offrire più alternative di percorso e una migliore distribuzione dei volumi di traffico. La rotatoria consentirà infatti manovre oggi non possibili, semplificando gli spostamenti e riducendo passaggi obbligati che spesso generano rallentamenti e congestione. Dal punto di vista della sicurezza, la nuova configurazione permetterà di regolare meglio le immissioni e moderare la velocità dei veicoli, con benefici concreti per tutti gli utenti della strada. Si tratta inoltre di un intervento coerente con le scelte già adottate negli ultimi mesi, come il ripristino del doppio senso di marcia in via del Chiassatello. In questo quadro complessivo, chi dovrà raggiungere viale D’Annunzio potrà svoltare a destra verso la nuova rotatoria e proseguire senza dover necessariamente transitare da via del Chiassatello, alleggerendo ulteriormente la pressione su quella direttrice. Questa è la direzione che stiamo seguendo: non interventi isolati, ma una visione organica della mobilità cittadina, fatta di opere puntuali, programmazione e soluzioni concrete capaci di migliorare progressivamente la circolazione e la qualità degli spostamenti in città».

L’intervento prevede inoltre l’allargamento della sede stradale sul lato est dell’incrocio, così da consentire agli autobus provenienti da via Conte Fazio e diretti verso la via Aurelia di effettuare la svolta a destra senza invadere la corsia opposta al senso di marcia di via II Settembre, con evidenti benefici in termini di sicurezza e fluidità della circolazione. La nuova rotatoria consentirà inoltre ai veicoli provenienti da via Conte Fazio di invertire il senso di marcia e tornare verso il sottopasso, oltre a introdurre collegamenti oggi non disponibili. Per chi percorre via II Settembre sarà infatti possibile proseguire diritto verso la via Aurelia senza dover necessariamente impegnare il sottopasso di via Conte Fazio. Allo stesso tempo, per i veicoli provenienti dalla via Aurelia sarà possibile svoltare a destra e immettersi nel nuovo sistema viario, scegliendo se proseguire lungo via II Settembre in direzione Ponte del Cep oppure scendere verso il sottopasso di via Conte Fazio.

L’opera rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di miglioramento della viabilità urbana, con l’obiettivo di alleggerire i punti di congestione, aumentare la sicurezza stradale e rendere più efficienti i collegamenti tra quartieri e principali assi di accesso alla città. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 110 mila euro e la superficie interessata dai lavori è di circa 1.500 metri quadrati.

Last modified: Aprile 20, 2026