Settimana dei vaccini: open day e accesso libero nei centri della Toscana nord ovest

Written by Redazione• 10:17 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- In occasione della Settimana mondiale delle vaccinazioni promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Università di Pisa e l’Azienda USL Toscana nord ovest rafforzano il loro impegno per promuovere la prevenzione e la cultura vaccinale.

Per l’occasione sono state organizzate aperture straordinarie ad accesso libero nei centri vaccinali del territorio, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi e sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni.

“Salute e benessere sono parte integrante della vita universitaria”, sottolinea Enza Pellecchia, mentre Caterina Rizzo evidenzia la necessità di una medicina sempre più orientata alla prevenzione. Sulla stessa linea Luca Carneglia, che ricorda come vaccinarsi sia un gesto fondamentale per proteggere sé stessi e le persone più fragili.

Per accedere alle vaccinazioni è sufficiente presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria nelle sedi e negli orari previsti.

Tra gli appuntamenti principali:

Pisa (Galleria Gerace): 24 aprile, vaccinazione HPV (9-18 anni)

Ponsacco: 21 aprile, tutte le vaccinazioni (over 10)

Livorno: 22 e 24 aprile, tutte le vaccinazioni (over 15)

Piombino: 23 aprile, tutte le età

Pietrasanta: 21 e 22 aprile, tutte le età

Capannori: 23 aprile, tutte le età

Gallicano: 22 aprile, over 16

Carrara: 21 aprile, over 10

Un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute e contribuire alla sicurezza dell’intera comunità.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Aprile 21, 2026